AlphaSniper en Twitch: 5 razones por las que puede triunfar

En poco menos de dos meses, AlphaSniper97 cumplirá una década en YouTube. Es el mismo tiempo que Rubius o Willyrex llevan dedicados a sus canales principales, y en ese periodo ha convencido a casi cinco millones de usuarios para que le sigan ahí, y otro millón y medio en Instagram. "Gracias a Dios sigo cayendo bien a la gente", decía en Twitter hace no mucho.

Ese cariño es algo que ha vuelto a tener claro esta semana, cuando tras su anuncio de dar el salto a Twitch ha conseguido 30.000 seguidores y 300 suscriptores sin haber hecho ni un solo directo. Será esta tarde cuando inaugure su perfil, que podría cambiar su suerte a mejor por varios motivos.

Es un referente en Call of Duty

Muchos youtubers han echado sus partiditas online al juego de Activision, pero ninguno ha sido tan fiel a la serie como Alpha. Puede que no sea el título más popular de Twitch ahora mismo, pero sí es algo que puede empezar a cambiar con su presencia.

Marta Díaz, su arma secreta

No podemos olvidar que su nombre real es David Díaz, hermano mayor de la influencer de moda, y con quien tiene una relación inmejorable. Da por seguro la aparición de Marta en su stream, aunque solo sea de vez en cuando.

El "lambo"

Su pasión por los coches ha convertido a AlphaSniper en el creador de contenido con el coche más molón. Si lo llena de cámaras para hacer streams, seguro que rasca bastante audiencia.

Colega de TheGrefg

Íntimo del youtuber murciano, su amistad podría retomarse ahora que comparten plataforma. Una stream conjunto le daría seguro mucho público nuevo, ya que algunos de sus clips más populares en YouTube son al lado de TheGrefg.

Experto del 'trashtalk'

No hay tema que no toque en sus redes, y no se arruga frente a los vaciles de otros streamers. Un poquito de espectáculo en un mundo tan buenrollero no le va a ir mal a Twitch.