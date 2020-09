Among Us 2 está en camino: los youtubers afilan sus cuchillos

Lo de los títulos más jugados es totalmente una moda que depende, en muchos casos, de lo que estén haciendo los influencers de turno. Si hace unas semanas nadie se podía quitar de la cabeza Fall Guys, ahora es Among Us el que está arrasando a nivel internacional.

Gran culpa de eso lo tienen los creadores de contenido, que son el escaparate perfecto para hacer que te entren ganas de probar algunos inventos jugables. Ibai pidió primero a la audiencia ayuda para "desengancharse" de League of Legends (ya ni se acuerda cómo se juega, seguro), recientemente confesaba tener problemas con Fall Guys, y ahora los Impostores consumen gran parte de su stream.

De Ibai no nos extraña nada que retransmita partidas de Among Us, lo que nos sorprende muchísimo es que hasta Paula Gonu se haya atrevido a probar algo tan fuera de su zona de confort. Una partida con Laura Escanes, Dulceida y María Pombo podría ser histórica.

Lo bueno es que el éxito entre los jugadores ha sido tan grande que Innersloth, responsable del juego, ha confirmado que veremos una continuación. "Todo empezó como un título pequeñito, que solo se podía probar en multijugador local, no por internet", explican en un post de su blog. "Lo rehicimos para que se pudiera jugar online, pero no está diseñado para ser tan grande".

Lo que vienen a decir es que hay tanta gente jugándolo, tantos influencers haciendo publi del título, y tantas cuchilladas por la espalda que "es más fácil hacer una secuela que reprogramarlo entero". En Twitch lleva dos semanas haciendo números excelentes, y aunque el juego salió en 2018, no ha parado de crecer.

"Acabamos de empezar a planearlo, todavía no hay desarrollado nada de nada", explican desde el estudio. Se tardaron unos 11 meses en hacer la primera versión, y desde Innersloth calculan que será necesario "como mínimo ese tiempo" para que podamos ver la secuela. Vamos, que hasta el verano que viene nanai.

Lo que sí adelantan es que habrá nuevos roles, escenarios inéditos y un montón de opciones para hacer que AuronPlay pierda de nuevo los papeles. Bueno, ellos no dicen literalmente eso, pero se sobreentiende. Y miles de espectadores de Twitch cuentan las horas que quedan hasta que eso suceda.