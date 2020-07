Cuando estás trabajando en algo que te gusta, es como que automáticamente te subieran el sueldo. No se sabe muy bien cuánto puede ganar AuronPlay al mes, pero desde luego se lo pasa como un enano con su envidiable curro. Muy amigo de los videojuegos, y especialmente de la marca que saca Assassin's Creed, el youtuber está que se sale en su canal secundario.

Ayer estuvo probando Valhalla, la última entrega de la serie de asesinos viajeros en el tiempo e intrigas milenarias, dejando un poco de lado a Gustabo y al resto de la banda en GTA V. El cambio no solo no importó a sus seguidores habituales, sino que atrajo a público que no le sigue habitualmente.

"El otro día tuve la ocasión de jugar al Assasin's Creed Valhalla. Ya sabéis que soy muy fan de la serie y para mí haberlo podido probar en exclusiva ha sido... ARGH". Así de claro se mostraba en su presentación del vídeo, cuando explicaba que es uno de los poquísimos habitantes del planeta tierra en haber podido probar el juego. Un millón de personas en 24 horas han echado un vistazo a su resumen, un número superior al trailer oficial.

Y es que AuronPlay está en racha. En el último mes ha subido más de medio millón de seguidores y se afianza en el tercer puesto de creadores de contenido, detrás del omnipotente Rubius y todavía por detrás de Vegetta. Pero está el número uno en crecimiento, y a eso ayuda mucho que sea el primero en probar algunos juegos que no han salido al mercado.

Watchdogs Legion fue otro de los que enseñó a sus 23 millones de seguidores, y no le fue mal en visualizaciones, pero donde de verdad se lo pasó en grande es con el vídeo de Rocket Arena, el battle royale que se anunció por sorpresa y que quiere meterse a competir contra Fortnite y Warzone.

En esa aventura estuvo acompañado por Lolito y 8cho, especialistas del género que le dieron el visto bueno al nuevo juego. Ahora solo queda ver si de verdad tendrán el mismo éxito entre los creadores de contenido. Algo por lo que AuronPlay no debería preocuparse: lo que él toca se convierte en oro.