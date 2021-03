Betrayal io: el rival de Among Us que también triunfa en Twitch

Decir que Among Us ha sido el juego revelación de la temporada puede que se quede corto para el tremendo éxito que ha tenido en las plataformas de streaming. Facebook Gaming, YouTube y sobre todo Twitch han dado una segunda vida a un título que se lanzó en 2018, pero que no acabó de despegar hasta que Rubius, Vegetta o Ibai le pegaron un buen empujón.

Con su apariencia simple, mecánica igualmente sencilla y unos diseños muy atractivos, el juego diseñado por Innersloth lleva meses prometiendo una actualización que impulse de nuevo sus números, y sobre todo llame la atención de los streamers y vuelvan a dedicarle horas en directo.

Tanto ha tardado la compañía en poner a punto esa 'segunda temporada' que han dejado margen para que otras desarrolladoras tomen prestada esa fórmula de éxito y saquen sus propias versiones. Y la que más ha aprovechado ese momento es End Game Entertainment con su Betrayal io.

Ellos mismos reconocen haber cogido cosas de aquí y de allá para programar este título de "deducción social". Concretamente citan a los juegos Werewolf, Town of Salem y -evidentemente- Among Us, cuyo retraso en publicar nuevas características puede haberle costado bastante caro.

Fue por ejemplo tendencia de la mano de Auronplay, que tan buenos números hizo retransmitiendo el juego en cuestión que los creadores de Betrayal han contactado con él para darle las gracias. No solo eso, lo hacen en español (saben que el inglés no es su fuerte) y hasta prometen complementos dentro del juego inspirados en otros youtubers.

"Hemos creado un sistema de códigos para redimir recompensas personalizadas, que los creadores podrán regalar o a su comunidad durante los streams en directo", anuncia el máximo responsable del juego. Hace referencia a los "colegas de Auron" que también se metieron en el ajo, como Perxitaa o DJ Mario.

El día 31 de marzo sale la actualización de Among Us, por lo que en una semana veremos el combate entre los Impostores y los Traidores. ¿Quién saldrá victorioso?