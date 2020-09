BTS: el estreno más cuqui de Fortnite

Ya debe quedar muy poca gente de menos de 25 años que no sepa quiénes son BTS y que no sean capaces de tararear alguna canción suya. Una frontera que les quedaba atravesar es la de los gamers que a priori no parecen el público de su música, pero que este fin de semana les han acogido con los brazos abiertos.

Ha sido en Fortnite, el trepidante juego de disparos que ha encumbrado a gente como Lolito o TheGrefg, pero que también ha tenido hueco para actuaciones estelares de Travis Scott o Marshmello, ambas con cientos de millones de reproducciones acumuladas en varios canales.

El crossover entre estos universos estaba desde el principio llamado a ser un éxito gracias a la siempre fiel legión del ARMY, y porque 'Dynamite' ha arrasado desde su lanzamiento. El tema superó fácilmente los 100 millones de visitas en menos de 24 horas, es el primero del grupo en ser completamente en inglés y la primera canción surcoreana en estrenarse en el número 1 de la lista Billboard.

Pero hay algo que hacía de la colaboración entre Fortnite y BTS algo especial: los bailecitos. La marca de la casa en el cachondeo del shooter encaja a la perfección con la pasión por el baile que tienen los seguidores de la banda coreana.

Al estreno del evento se podía asistir dentro del apartado Party Royale, un espacio diseñado específicamente para eventos de este tipo, y fue exclusivo para Fortnite durante las primeras horas del lanzamiento. Todavía disponible, los jugadores que se meten en el evento son catapultados a diferentes puntos para que puedan bailar junto a los avatares de BTS. Aunque fue un poco menos movido que el concierto de Travis Scott, los fans estaban contentísimos con la iniciativa.

Se da el hecho de los artistas ya tuvieron un challenge con Fortnite como protagonista hace justo dos años. Fue en el programa de Jimmy Fallon, y los chicos tuvieron que imitar los bailes que vienen por defecto en el juego en vez de que los avatares reproduzcan movimientos de los Bangtan Boys.

Sin la parafernalia de otras ocasiones, BTS ha sido sin duda el estreno más cuqui dentro de las colaboraciones que hemos visto en este juego. ¿Quién sabe? Lo mismo estamos frente al nacimiento del K-pop Royale.