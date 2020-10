Los mejores streams de miedo para Halloween

Parece que nos vamos a tener que ir haciendo a la idea de que este Halloween va a ser distinto al de cualquier otro año que recordemos con eso de tener que quedarnos en casa. Pero para nada tiene por qué significar que no nos lo podamos pasar de miedo.

“Último susto que nos dan en esta casa”, decía el iluso de Ibai allá por julio cuando su compi Ander Cortés se ponía una máscara de Ayuwoki y se pasaba por el stream que estaban haciendo él y Reven. Ni de lejos fue el último, pero esta semana es un buen momento para recordar sus atacados streams con juegos de terror.

Hay quien piensa que el vasco es el más expresivo y asustadizo de los youtubers de moda, pero eso es porque no recuerdan cómo Rubius flipó en directo con Phasmophobia. Acompañado de Cristinini o su buen amigo Cheeto, la pandilla se buscó el sufrimiento online con una partida donde, sinceramente, había más juerga que terror. Por lo menos para los espectadores…

Phasmophobia es un juego que da mucho miedo a menos que veas a AuronPlay echándose un pique. Como la mayoría de sus espectadores, nos declaramos incapaces de distinguir cuándo está de broma y cuándo lo está pasando mal de verdad. Lo que siempre nos cuesta es aguantar las risas…

Hay veces en las que el miedo se junta con la nostalgia, y ni alguien tan echao palante como TheGrefg puede evitar no solo los sustos sino las lágrimas. El de Murcia se echó hace unos meses “su partida más emotiva” en el juego de terror y supervivencia que ha despedido la actual generación de consolas, demostrando que los zombis y la nostalgia casan perfectamente…

Aunque ya ha llovido mucho desde que sucedió, es difícil quitarse de la cabeza lo mucho que dió que hablar ‘Five Nights at Freddy’s 4’, un juego que pegó tan fuerte entre los youtubers como ahora Among Us. Entre las retransmisiones más destacadas tienen un hueco especial las de WillyRex: pocas veces hemos visto tan abiertos sus pequeños ojos.