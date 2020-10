Ibai, Courtois y TheGrefg se juegan el baneo en su última partida de Among Us

Intentar tener una relación sentimental en secreto siendo un influencer de primera categoría es como barrer la arena de una playa. No hay manera de que la pareja de alguien que cae simpática en redes pase desapercibida, como bien saben Cristiurbi (Willyrex) o Alex Chiner (Paula Gonu).

Sin embargo, según pasa el tiempo y aparecen más a menudo en las redes, se convierten en personas populares dentro del sector y acaban destacando por sí mismos. Le pasó a Marta Díaz (primero "hermana de" y luego "novia de"), y ahora le está sucediendo a Gemma Gallardo.

Más conocida como Gemita327, la actual pareja de TheGrefg fue dejando poco a poco pistas de que estaba saliendo con uno de los mayores creadores de contenido en nuestro país: fotos en los mismos lugares que él, conduciendo vehículos que se veían en las historias del murciano o lanzando besos a un fotógrafo desconocido.

La confirmación de que estaban saliendo llegó por stream, con un apasionado beso entre ambos, y más tarde con fotos de sus vacaciones juntos, y desde entonces su fama no ha parado de crecer. Sobre todo, por una naturalidad que no estamos acostumbrados a ver en personajes públicos y un activismo de lo más saludable.

Gemita, como ya la conocen millones de personas, ha subido como la espuma en Instagram y los seguidores de Grefg no han parado de pedir que aparezca más en sus streams. Dicho y hecho, "castigó" a su novio en los Calvo Games y esta semana se estrenó en Among Us, como no podía ser de otra manera.

Ibai, Cristinini o -por supuesto- TheGrefg eran los cabezas de cartel en este duelo para encontrar a los impostores. Y para demostrar que es un poco novata y sin filtros, la retransmisión de la partida tuvo un divertido contratiempo nada más empezar...

Resulta que Gemita estaba jugando desde casa de sus abuelos, y en la pared detrás de ella había un inmenso cuadro de una chica desnuda. Todo muy artístico, vale, pero Twitch está hipersensibilizado con los contenidos que considera inapropiados, y lo que comenzó como una broma podía haber pasado a mayores.

"Si quieres acabar con nosotros dínoslo", decía con cachondeo Cristinini. Más preocupado sonaba Ibai con su "quita eso por Dios", pero es que con el vasco nunca se sabe cuándo va en serio. TheGrefg, más curtido en estas tierras de baneos, sí se lo tomaba con humor: "ha ido a escoger el único sitio de la casa inapropiado para el stream".

Gemma jugaba con la cámara para hacer sufrir a sus compañeros de partida, y ha vuelto a dejar clara una cosa: ella es cualquier cosa menos una impostora.