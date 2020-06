Si le llegan a decir a Mario Alfonso Garrido que 13 años después de subir su primer vídeo a YouTube iba a ser una celebridad, probablemente se hubiera reído. El madrileño es más conocido como DjMaRiiO (nosotros lo dejamos en DJ Mario, que es más fácil), y desde sus primeros pinitos en 2007, cuando firmaba los clips como 'NepeFlipao'.

De la misma generación de ElRubius, todavía no ha cumplido los 30 tacos y se podría decir que le va muy bien en la vida: en una entrevista reciente confesó tener más de un "milloncete" de euros en el banco (y menos de dos) y que no podía quejarse de su vida sentimental. "Estoy en mi mejor momento", decía con su descaro y simpatía habitual.

Madridista confeso, lo que sí ha cumplido son muchos sueños inalcanzables para la mayoría de mortales. Por ejemplo, echarse un partidito de retos con Cristiano Ronaldo en su casa, cuando este era jugaba en España. "Me ha chuleao", confesó cuando le machacó a penaltis y puntería, pero en realidad fue su vídeo más visto y un puntazo para Mario: 23 millones de reproducciones.

Tan popular es el youtuber que incluso algunos jugadores profesionales le conocen. Le sucedió con Achram Hakimi, madridista cedido a la liga alemana: cuando el experto en FIFA le pidió una foto, el defensa le saludó diciendo "¿Qué pasa DJ?". O sea, que le conocía, y después del encuentro comenzó a seguirle en redes sociales. Puedes verlo en el minuto 6 del vídeo de abajo, donde al final no queda claro quién le pide la foto a quién.

El youtuber, pese a tener pasta y ser uno de los más seguidos de España, vive sin lujos en una casa de alquiler en Madrid. Hace unas semanas se atrevió a enseñarla y se llevó numerosos halagos por llevar un contenido estilo de vida. Fue al principio de la cuarentena, y aseguraba que si su madre veía cómo tenía algunas zonas de la "DJ Casa", le echaría una bronca importante.

2019 fue un gran año para el experto en FIFA, ya que dio el paso de comprar un club de deportes electrónicos especializado en el simulador de fútbol, su pasión y motivo por el que, en mayor medida, es famoso y respetado. Se llama DUX Gaming, y también compiten en otras disciplinas de videojuegos.

Pero que le guste mucho el juego no significa que no lo haya criticado duramente cuando las cosas no se han hecho bien por parte de la compañía, algo que todavía ha aumentado más la admiración de sus seguidores. Además, el hecho de que sea seguidor del Real Madrid no le impide mirar con fascinación a Lionel Messi, astro del Barcelona y con quien también ha hecho sus pinitos en vivo.

Eso sí, sus colores no se los toques. Para él, el mejor portero de la historia es Iker Casillas, y mientras hemos estado confinados ha conseguido hacer una divertida entrevista con el excapitán de su amado equipo y héroe de la selección española de fútbol. Otra muesca más en su sala de trofeos.

Dj Mario lleva más de un tercio de su vida dedicado en cuerpo y alma al deporte rey, y ha logrado conseguir hitos increíbles. Una historia que pretende seguir continuando desde su casa: a él le da igual estar lesionado, siempre podrá echarse un FIFA.