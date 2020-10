Omar Montes la lía con Ibai en su stream de Among Us

Es posible que los creadores de Among Us no sean conscientes de cuánto le deben a los youtubers españoles para que el juego sea tan popular ahora mismo. Día sí y día también, las tendencias de YouTube están copadas por los mejores momentos de impostores variados, y el que está destacando por encima de los demás es ahora mismo Ibai Llanos.

El vasco lleva semanas convenciendo a gente de la talla del Kun Agüero o Thibaut Courtois para que muestren su lado más gamberro, en partidas que han dejado escenas (e insultos) para el recuerdo.

Ayer tiró de agenda para juntar a unos cuantos clásicos de sus partidas (Ander, Barbe, Cristinini...) así como alguna que otra novedad. Entre estas últimas andaba Ángel Martín, cómico reconvertido a gamer que se hacía el loco como que no sabía de qué iba la cosa... Esas son las peores puñaladas.

Pero la mayor novedad, por la aportación que hizo al mundo de las risas, fue Omar Montes. El cantante y celebrity hizo una aparición estelar en directo, justificando hallarse en la calle porque era tan bueno que necesita espacios abiertos: "Así me siento liberado".

Excentricidades aparte, resulta que Omar andaba en la vía pública porque no tenía internet en casa. "Os voy a decir la verdad: voy a robar el WiFi a mi vecino de enfrente", confesó a un Ibai entre escandalizado e incapaz de aguantar la risa que le pedía que no dijera eso durante el stream.

Preocupado por su nivel como jugador, el organizador de todo preguntó al cantante, y la respuesta no tiene desperdicio: "¿Que si sé jugar? Pero si lo mismo yo ya he jugado dos o tres veces". Un experto, vaya. Para rematar el asunto, hablaba de que tenía "el poder de la morición" y que él, siendo un "ser de luz", no puede matar cosas.

El no saber si está hablando en serio juega a su favor, como cuando responde a las acusaciones de asesino diciendo "no me echéis el muerto a mí, que no me gustan esas bromas". Para un título que va de pillar a impostores, nada mejor que tener a gente tan auténtica como Omar.