De las creadoras de #Freethenipple llega el ‘No bra club’, el movimiento que pide que las mujeres sean libres de no llevar sujetador.

No utilizar sujetador, por lo general, suele estar mal visto, aunque su uso se basa únicamente en una cuestión de estética. Al llevar sostenes, como su propio nombre indica, el pecho se mantiene erguido. Sin embargo, al no utilizarlo, la gravedad hace de las suyas y el pecho se muestra natural e, incluso, es probable que se lleguen a marcar en ocasiones los pezones. El tema de la salud entra en juego en el caso de las chicas que tiene mucho pecho, ya que les puede resultar más incómodo no llevarlo sujeto.

El ‘braless’ es una tendencia que se puso de moda en los años noventa y que famosas como Sarah Jessica Parker o Jennifer Aniston defendían con sus estilismos. Ahora el debate sobre ‘Libres domingos y domingas’, como la popular frase de los Simpson dice, se ha reabierto por un polémico vídeo de una streamer en Twitch.

El streamer Konvikttv se ha preguntado en Twitter si las streamers deberían usar o no sujetador a la hora de realizar vídeos en directo en esta plataforma, partiendo del hecho de que cree que las mujeres son libres de hacer lo que quieran.

Muchas son la chicas streamers que se han sumado a dar su opinión al respecto y hay opiniones para todos los gustos. Aquellas personas que piensan que no hay motivos para tener que utilizar sujetador porque es una prenda de lo más incómoda y quienes consideran que hay streamers que no lo usan sólo para atraer más audiencia.

La española Mery Soldier ha comentado que ella es del no bra club.

Mientras que la streamer de Facebook gaming Miss AndieFTW considera que si haces un contenido que merezca la pena nadie se fija en si llevas o no llevas sujetador:

“He hecho muchas veces streaming sin sujetador y créeme que jamás te dirán que se notó, porque hay una diferencia entre no usarlo por comodidad a no usarlo para moverlas y ganar pasta atrayendo así a seguidores. Cada una puede hacer lo que quiera, pero nunca me parecerá valioso.”

Estas son otras de las respuestas que ha generado el debate: