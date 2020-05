Los aficionados a la música en directo parece que nos vamos a tener que ir acostumbrando durante una larga temporada a eso de los conciertos remotos a través de la pantalla del ordenador, aunque hay gente que se lo está currando para que la experiencia mole todo lo posible. Lo vimos en Fortnite hace unos días con Travis Scott volvíéndose un gigante, y la pasada madrugada volvió a pasar con Steve Aoki y DeadMau5.

El mayor defensor del juego en España, TheGrefg, no podía perderse el evento y se pasó gran parte de la madrugada retransmitiendo en directo sus sensaciones de los astros de la música electrónica. El de anoche se hizo pensando sobre todo en el público norteamericano, por lo que las visitas tampoco fueron espectaculares como en otras ocasiones, así que hoy se repetirá el acontecimiento a las 21:00 en vez de a las tres de la mañana (y menos mal).

El caso es que TheGrefg aprovechó el momento para hablar un poco más de su esperada skin de Fortnite. "Epic Games me ha dado una oportunidad genial para hacer historia dentro del juego, pero no me ha dado fecha de lanzamiento", explica. "Ahora mismo tienen cosas más importantes como los conciertos y el lanzamiento de la nueva temporada", sobre la que habló largo y tendido.

Lo que más llama la atención es una zona que TheGrefg describe como "un parque de atracciones para ir a pasar el rato con los amigos", sin armas ni retos competitivos más allá de subirse en montañas rusas e instalaciones dignas de DisneyWorld. Y un lugar al que seguro que le gustaría ir con Papi Gabi.

Papi es conocido en redes por sus estrambóticos bailes, y claro, el youtuber vio en él una oportunidad de oro para tener una coreografía personalizada de lo más cachondo. Gabi ha sido el elegido para animar al personaje de TheGrefg cuando esté disponible en Fortnite, y el resultado se puede ver en su último vídeo, que en realidad es un extracto del maratón CalvoGames.

El murciano es quizá el youtuber de su calibre con los vídeos más resumidos (rara vez llegan a los 15 minutos), por lo que es de agradecer que se acuerde de los que no ven todo el festival y se luzca con resúmenes como este, donde va al grano y ya de paso deja caer que esta noche repite stream en concierto con Steve Aoki y DeadMau5. Como no teníamos plan, allí estaremos.