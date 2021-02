Valkyrae y Ariana Grande en Among Us: el mayor crossover de Twitch

Ibai ha demostrado que nada es imposible dentro de Twitch a la hora de llevar famosetes a su stream. Pero ni el mejor streamer de 2020 ha sido capaz (todavía) de llevar a su canal a una artista de la talla de Ariana Grande.

Es al parecer lo que ha insinuado Valkyrae durante uno de sus directos. La youtuber más seguida del mundo (23,6 millones de horas vistas) respondía a la pregunta de un fan primero con un cauto "está fuera de mi liga, no puedo llegar hasta ahí".

Es curioso que diga eso dado que ya la conoció en persona allá por 2019, cuando coincidieron antes de un concierto. "Me dijo que le gustaba mi pelo", escribió en un tuit donde se retrataron juntas. "No me lo voy a cortar jamás".

En aquel encuentro coincidió también con Scooter Braun, el todopoderoso productor musical (y enemigo de Taylor Swift), quien podría facilitar las cosas para reunir a ambas divas de nuevo. En esta ocasión, cada una desde su casa.

En el mismo stream donde dudaba que llegara a suceder el encuentro, confirmó que su club -100 Thieves- está en contacto con Scooter para echar una partida online. "Ella está al tanto de que quiero jugar con ella al Among Us", confirmó. De hecho, se lo pidió hace meses por Twitter.

La propuesta pública es de hecho uno de sus tuits con más likes de 2020, y reconoce que por lo menos hay posibilidades de que suceda. "Es muy guay saber que tenemos opciones para jugar. Quizá lleve un montón de tiempo, pero es posible".

Con las giras musicales en pausa por la pandemia global, es posiblemente el mejor momento para que Ariana saque un rato (sin salir de casa) para hacer lo que sería uno de los mayores crossover de Twitch desde que Travis Scott hizo un concierto especial en Fortnite. Solo queda ver si la cantante sería una buena impostora.