Desde hace unos años Corea del Sur tiene en el punto de vista a España. Ya no sólo triunfa la cultura coreana en España gracias al K-pop y más elementos de Hallyu, sino que esta cultura es muy querida y apreciada allí. España se ha convertido en uno de sus escenarios favoritos para grabar series o programas.

Se han recorrido casi toda la geografía y acercado nuestra cultura durante los últimos años. Lo que más triunfa son los programas de viajes o de alquiler de establecimientos. Por ejemplo, el programa ‘Grandpas over the flowers’ en el que cinco abuelos viajaron de mochileros, o ‘Korean Hostel in Spain’, en el que alquilaron un albergue del Camino de Santiago y lo regentaron para ofrecer comida y bebida a todos los peregrinos. ¡Todo un éxito en Corea del Sur!

Pero también triunfan otras ciudades en las series, como en la ya famosa ‘Memories of the Alhambra’. La grabación revolucionó por completo a Granada, incluso salió en los telediarios.

Gracias al éxito que tienen estos programas y series, los coreanos están viajando mucho para pasar sus vacaciones por estas bellas tierras. Lo mismo que les pasa a todos los fans de la cultura coreana en España, que también quiere viajar a Corea del Sur para vivirlo de cerca. ¡Qué emocionante que gracias al entretenimiento ambos países se estén conectando cada vez más!