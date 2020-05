El fenómeno Ibai no deja de traspasar fronteras, da igual lo que se proponga. Superadísima su etapa de caster de League of Legends, el talento de 25 años está aprovechando como nadie su meteórico ascenso en redes, y sus retransmisiones no dejan de tener giros inesperados.

Tras una breve suspensión en la plataforma, el vasco regresó con fuerza y un puñado de premios el domingo. Durante la madrugada al lunes llegó a teñirse de rosa junto a otros dos compañeros de la G2 Creators' House, Reven y BarbeQ, en un cambio de estilo que les va a durar una temporadita.

El caso es que tras levantarse como si fuera una estrella de K-pop, ha decidido para el comienzo de esta semana variar un poco lo que venía haciendo hasta ahora en sus streams. Y para ello nada mejor que analizar los mejores episodios de 'Pesadilla en la Cocina'. Tanto éxito ha tenido con las retransmisiones comentadas que se animó hasta a hacer una llamada por redes sociales al presentador del programa.

Alberto Chicote triunfaba ayer en Instagram con una receta de bizcocho de limón, pero sacó hueco para responder a la cariñosa petición de Ibai. Ocelote, el jefe del caster, alucinaba con el hecho de que hubiera conseguido la atención del televisivo cocinero.

"A ver cómo podemos hacer eso de quedar", explicaba Chicote. "Primero que se pase esta #GranTormenta y después a ver cómo se queda el tema para traer invitados a mi canal de YouTube. Si se colocan los planetas favorablemente, estas invitado". Logro desbloqueado para Ibai, que respondió también atónito.

Lo mejor es que en su tuit hay un montaje que imagina cómo sería el encuentro entre el implacable cocinero y un Ibai poco hábil a la hora de preparar comida. Por dios, que suceda esto ya.