Así es la respuesta a 'Tú me dejaste de querer' de C. Tangana

C. Tangana lo ha petado con 'Tú me dejaste de querer', el último single del que será su próximo disco y con el que ha alcanzado el récord como la canción con más reproducciones en 24 horas en Spotify España.

El Madrileño considera que este tema contiene el mejor estribillo que ha escrito nunca. Un estribillo que dice lo siguiente: "Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba/ Cuando más falta hacías, tú me diste la espalda/ Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba/ Cuando más te quería, se te fueron las ganas".

C. Tangana le canta a un antiguo amor y le dice que lo abandonó justo en el momento en el que más falta le hacía su apoyo. Un momento que además coincide que el cantante estaba a tope pero su pareja no sentía lo mismo. Algo bastante duro, no lo vamos a negar.

Mucho se ha especulado sobre si la destinataria de esta triste canción en español es Rosalía, ex del cantante a la que parece hacerle algún que otro guiñito en su videoclip. Sea o no La Rosalía, lo cierto es que siempre existen diferentes versiones de una misma historia.

Tal y como no se cansa nunca de recordar la tiktokera Addison Rae en sus redes sociales, existen tantos puntos de vista diferentes de un hecho como protagonistas haya. Y no todo es siempre blanco o negro. Precisamente esto es lo que ha llevado a que se publiquen las 'respuestas' a esta canción, es decir, la otra cara de la moneda de esta historia de desamor.

Por redes circulan diferentes versiones de 'Tú me dejaste de querer' cantadas por chicas que se ponen en la piel de la pareja de C. Tangana, como hace el propio cantante en 'Nunca estoy', estas cuentan cómo lo viviría la mujer, tal y como también pasó con Hawái de Maluma.

Estas son algunas de ellas y sus letras:

Beatriz Romero Gonzalez

Yo siempre estuve para ti cuando me necesitabas/ pero tú no lo veías, nunca lo valorabas / Y yo me desenamoré porque ya no me cuidabas / cuando empezaste a quererme se me quitaron las ganas.

Cris Blanco

Yo no te dejé de querer/ Yo solo estaba cansada/ De todas las mentiras, Lo hice por mi alma / Y aunque tú quieras pensar que yo he sido la mala, Tú y yo muy bien sabemos que no quedaba nada.

Susana Vegas

Yo te he dejado de querer porque no me querías / porque no me cuidabas/ porque ya nunca estabas / Yo te he dejado de querer porque no me querías / porque no me cuidabas / se me fueron las ganas.

Lorena Santos

No cuentes todo al revés/ tú hiciste que me alejara /déjate ya de mentiras/ no me dejes de mala / que si te dejé de querer fue porque no valorabas todo lo que tenía/ todo lo que te daba