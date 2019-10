"Creo que es la primera vez en todos los años que llevo en YouTube que grabo un vídeo. Pero no podía esperar un día más para demostrar al mundo que nos hemos vuelto locos". Así de contundente comienza el último vídeo de AuronPlay, un clip que además ha fijado en su Twitter. ¿El tema sobre el que trata? TikTok, una red social que analiza con su habitual dosis de ironía.

El catalán dice no entender la gracia de los vídeos de TikTok, y confiesa que le generan una "furia suprema". Lo último en sacarle de quicio son unos vídeos que ha localizado por la red y que protagonizan parejas jóvenes en situaciones que no siempre tienen sentido.

No es ni mucho menos la primera vez que AuronPlay la toma con la red musical. De hecho, tiene hasta una serie llamada 'El infierno de TikTok' donde elige y critica los vídeos que "más asco" le dan. Lo hace como terapia "para sacarse todo lo malo que lleva dentro", y ya lleva seis capítulos.

A pesar de sus críticas, el youtuber reconoce que no todo lo que hay en esa red es malo. "No me cansaré de decirlo: hay gente que edita bien los vídeos y hace contenido que está bien, pero hay mucha mierda", para luego añadir con su habitual sentido del humor: "Digamos que son como los lavabos del Salón del Manga".

"Mi vida en internet es una aventura", dice en referencia a unos tiktoks en los que un usuario amenaza con agredirle si se cruza con él por la calle. "Un día me levanto y tengo una denuncia del presidente del Barcelona, otro me acusan de incendiar Notre Dame o la selva amazónica, y acabo amenazado de muerte por una familia en TikTok". Viéndolo así, algún que otro motivo tiene para que no le guste esta red social...

Aunque quién sabe: lo mismo después de tanto tiempo consumiendo vídeos le coge el gustillo y se abre una cuenta propia. Estamos bastante seguros de que, si consigue trasladar su estilo, se trataría de algo diferente a lo que los usuarios están acostumbrados. Ni nos queremos imaginar las temáticas o canciones que elegiría. ¡Dale al cante, AuronPlay!