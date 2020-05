El tiempo libre que nos ha concedido la cuarentena nos ha hecho subirnos al carro de TikTok sin importar nuestra edad. Ahora podemos encontrar en esta red social ya no sólo a adolescentes de la generación zeta sino también a artistas más entrados en años como Dani Martín, Hiba Abouk, el futbolista Joaquín (Hulio para los amigos) o Paula Echevarría entre muchos otros.

Esta es una forma de demostrar que las redes sociales son aptas para todos los públicos y que no dejan de ser una forma entretenida de pasar el tiempo. Sin embargo, hay una evidente brecha generacional que no se puede pasar por alto. Esto es lo que le ha pasado a Paula Gonu.

La influencer, una de las pioneras en YouTube y en conseguir monetizar algo que concebía como una forma de pasar su tiempo libre, se ha unido a TikTok durante el confinamiento y ha sabido pillarle el truco muy rápido con escenas de humor y coreografías que arrasan.

Sin embargo, la catalana ha visto algo en esta red social que ha despertado su lado más viejuno, podríamos decir. Y es que Paula Gonu no deja de ser una millennial que se mueve como pez en el agua de un mar que le pertenece a la generación Z.

El causante de la detonación ha sido un 'zeter' nacido en el 2004 que se ha sumado a la moda de TikTok de señalar qué canciones consideras un temazo y cuáles no has oído en tu vida. La propia Gonu ya lo hizo con temazos del reggaeton y con otros que consideraba más flojitos y que no le subían el ánimo. Precisamente este ritmo latino es lo que más le ha dolido del vídeo.

¿El problema? El chico no reconoce 'Dile' de Don Omar, un clásico del viejo reggaeton que no puede faltar en ninguna fiesta. Como tampoco reconoce canciones tan míticas como la banda sonora de 'Física o Química' o 'Rebelde' (que pueden considerarse himnos adolescentes).

Y podríamos seguir sumando hits de los 2000 a la lista como 'La Tortura' de Shakira y Alejandro Sanz, 'El Universo sobre mí' de Amaral o 'Sin miedo a nada' de Álex Ubago y Amaia Montero.

Muchos millennials se preguntan cómo es posible que los nacidos en la generación Z no conozcan algunos de esos temazos. "No tenía que haber sido legal tener hijos a partir de 2004", comenta la usuaria de Twitter que ha compartido el vídeo que retuitea Gonu.

Aunque puede que se trate de una excepción. Algunos 'zeters' han salido ha defender que se las saben todas aludiendo que "este chico lleva toda su vida confinado" o que "no ha jugado al SingStar en su vida".