Dixie D'Amelio y Addison Rae acaban a puñetazos en YouTube

Lo de soltar puyitas que duelen como puñetazos es la especialidad de las redes sociales cuando hay algo de competencia entre influencers. Y hay veces que esa rivalidad lleva a algo más allá de los límites virtuales, como cuando Logan Paul y KSI decidieron terminar una discusión sobre quién hacía los mejores vídeos en un combate de boxeo en plan pro.

Nada que ver con lo que hicieron esta semana Dixie D'Amelio y Ryan García. El campeón del peso superpluma recibió una paliza (ejem) de la tiktoker en un encuentro que tuvieron en un gimnasio de San Diego, en la costa californiana.

A la tunda se unió Addison Rae, compañera de profesión de Dixie y la segunda persona con más seguidores en TikTok del mundo. Lo que comenzó como un simple post en Twitter resultó en un vídeo donde las dos chicas se zurraron de lo lindo.

Tras los rumores de que ambas no se soportaban, y para demostrar que la cosa no es así, se pusieron unos guantes y protecciones en la cabeza y se subieron a un cuadrilátero. "Este es el momento que todos estabais esperando", explica Dixie en su canal de YouTube. "Por fin voy a enfrentarme a Addison por darle like a aquellos comentarios sobre Charli".

Se refiere en broma a aquel minidebate en redes donde Addison pulsó el corazoncito en un post que hablaba negativamente de la relación entre las hermanas más famosas de la plataforma, allá por noviembre del año pasado.

Tras una breve introducción, y supervisadas siempre por el campeón de boxeo al que apalizaron en otro vídeo, las tiktokers confiesan que jamás han practicado boxeo. Ryan les da unas rapidísimas lecciones, y comienza el combate entre risas de las que algunos quieren ver como enemigas pero en realidad son BFFs.

La 'pelea' termina a los tres asaltos con un empate, y sobre todo con la certeza de que los rumores sobre lo mal que se llevan no pasan de eso. Termina la lucha, un abracito y sonrisas sinceras, además de compartir algunas confidencias delante de las cámaras. ¡Ojalá más combates de este rollo! (Ejem, ese Dalas vs. TheGrefg que tanta gente quiere ver...)