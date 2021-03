Donny Dust: el "cavernícola profesional" que triunfa en TikTok

Cada vez tenemos más claro que TikTok no es un refugio exclusivo para gente que baila, no teme al ridículo o cumple challenges sin pies ni cabeza. La red social de origen chino es tan diversa como los cientos de millones de personas que la pueblan, y hasta los trogloditas tienen un hueco en las nuevas tecnologías.

No es una metáfora: Donny Dust, estadounidense de 41 años, está arrasando con sus clips cortos donde muestra cómo funcionan artilugios primitivos, cómo fabricar objetos impensables de manera artesanal y, sobre todo, técnicas de supervivencia.

Aunque parece mucho más mayor por las barbas y el pelo blanco, este señor sabe de lo que habla. Formó parte de la unidad de élite del ejército, los marines, lo que le dio una experiencia que muy pocos tiktokers tienen. Desde luego, ninguno la ha aprovechado tanto como él.

Se denomina a sí mismo como un "cavernícola profesional", y enseña en sus vídeos maneras de autoabastecerse en mitad del campo y sacar cosas impensables de los recursos de la tierra. Una creatividad que le ha dado "una conexión especial con la naturaleza", según sus palabras.

Lo mejor es que no sube clips sin más: responde a las peticiones de sus seguidores cuando le piden que fabrique arcos, escudos o katanas a partir de huesos de animales o maderas, y graba el proceso completo de manera muy original y divertida. Por no hablar de sus consejos para elegir madriguera a la hora de dormir.

"Yeah, I can do it", suele decir en respuesta a las locas solicitudes de sus fans, que además tienen especial simpatía por su perro Finn, en quien confía más que "en muchos humanos". Y añade "Somos un equipo en las montañas, es el tipo de acompañante que todo el mundo necesita".

Ninguno de sus vídeos en TikTok baja de los 5 millones de visitas, y muchos superan los 30 millones. Un logro para un exsoldado que además es escritor de éxito (con el libro 'Scavenger'), dirige una escuela de entrenamiento extremo en Colorado y hasta ha tenido un programa de televisión siguiendo sus peripecias. Lo que se llama un superviviente.