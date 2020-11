El estrafalario look de de Bad Bunny con el que ha sido pillado votando en las elecciones de Estados Unidos

Bad Bunny ha ejercido su derecho a voto como un ciudadano más. El cantante puertorriqueño ha optado por acudir a las urnas el mismo tres de noviembre (día de su celebración) en lugar de hacerlo por correo, como por ejemplo ha hecho Katy Perry, o de manera presencial anticipada para evitar las aglomeraciones.

De esta forma ha sido visto haciendo cola, manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla, para votar por su candidato favorito para la presidencia de Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

Pero esto no ha sido el único detalle que ha llamado la atención. Y es que San Benito ha escogido un outfit de lo más estrafalario para acudir al centro electoral. El artista se ha presentado con un sombrero de pescador color caqui, unos zuecos Crocs blancos (se trata del modelo para el que ha colaborado con esta marca) y un nada más y nada menos que una camiseta promocional de 'Chromatica', el último disco de Lady Gaga.

Al verlo, los Little Monsters (fans de la cantante de 'Rain On Me'), no han podido dar crédito y han comenzado con las teorías: Consideran que la decisión de vestir esa camiseta para emitir su voto es una declaración de intenciones. Lady Gaga ha apoyado activamente a Joe Biden hasta con un concierto.

La sorpresa de este gesto de Bad Bunny hacia Gaga es doble, ya que hace unos meses, coincidiendo con el estreno de 'Chromatica', los fans de la cantante cancelaron a San Benito por mencionar el supuesto idilio de esta con Bradley Cooper.

Bad Bunny acaba de estrenar nuevo tema por sorpresa, esta vez de verdad, junto a Jhay Cortez, 'Dakiti', con una coreografía que no nos extrañaría que se convierta en la próxima tendencia de TikTok como ya pasó con 'Safaera'.