¡Nada mejor que un vídeo de gatitos para alegrarse uno el día! Este clásico de los vídeos virales nunca pasa de moda. En esta ocasión, en Flooxer Now te traemos una recopilación de mascotas que reaccionan con incredulidad ante las nuevas tecnologías.

El truco consiste en utilizar un filtro felino que transforma el rostro humano en la cara de un gato. Se trata de una tendencia que se ha vuelto viral en Douyin, la versión china de TikTok que arrasa entre los usuarios asiáticos de redes sociales.

Para rizar el rizo, los protagonistas de este nuevo reto viral se retratan junto a sus gatos, que no dudan en posturear con su mejor pose. Eso sí, cuando se dan cuenta que en la pantalla no se refleja la cara real de sus dueños, sino que se transforman en felinos como ellos, se producen reacciones de lo más disparatadas.

Los dueños trolean a sus mascotas, que miran de un lado para otro sin saber qué cosa extraña está pasando. Por las imágenes del vídeo, no cabe duda de que los felinos saben perfectamente cómo funciona la cámara de un móvil y entienden que debería reflejar la realidad igual que un espejo. Por ese motivo, cuando no reconocen el rostro des sus amos es como si les explotara la cabeza. Si pudieran hablar, probablemente dirían aquello de "¡aquí hay gato encerrado!" (no hemos podido resistirnos a hacer la broma fácil).

Si quieres echarte unas risas, te invitamos a disfrutar de este vídeo recopilatorio de los mejores troleos a gatos con el filtro felino.

© ChinaLive / Newsflare 2019

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Nuevo Challenge: pegarse los labios para que parezcan los de Kylie Jenner

Los mejores memes de la broma viral del perro en Instagram