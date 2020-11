¿Han echado a Suja de su 'gaming house'?

Las casas de youtubers, tiktokers y creadores de contenido en general se están convirtiendo en una costumbre muy repetida dentro del sector. El éxito de Ibai con sus colegas o las espectaculares instalaciones de Team Heretics, el equipo de TheGrefg, han creado una tendencia que nuevos aspirantes a estrella han ido imitando poco a poco.

Es el caso de RickyEdit, MateoZ, Guanyar y Suja, cuatro jovencísimos streamers que hace un mes dieron el paso de dar sus primeros pasos profesionales desde una casa que está muy, muy bien. Con un seguimiento notable pero todavía pequeño, estar en un lugar apartado del ruido de la ciudad pensaban que les iba a venir muy bien a la hora de desarrollar su creatividad.

Pero vivir cada uno a lo suyo y convivir cuatro talentos bajo un mismo techo son cosas muy diferentes, por mucho que sean colegas y se lleven fenomenal. No han pasado ni cinco semanas desde que se han mudado y ya han podido comprobar cómo es cada uno cuando no está delante de las cámaras.

Con gesto serio y con el típico suspiro de "youtuber cuando se pone trascendente" (como diría ElRubius), RickyEdit tomó ayer la palabra en su canal rodeado por Guanyar y MateoZ. ¿La razón? Dar explicaciones de la marcha de Suja, que ya no aparecía en los streams de sus compañeros.

Las explicaciones del youtuber son un poco contradictorias, diciendo que es una gran persona pero que no le gusta su actitud, o que su contenido es muy buenrollero pero que luego él no lo era tanto... a lo que no ayudaba el tuit de Suja diciendo que las palabras de sus colegas "rayaban lo denunciable".

Si te esperas a los últimos minutos del vídeo, todo resulta ser una broma pesada que ni el propio Suja sabía. Resulta que están teniendo problemas con la conexión de internet, y mientras se soluciona ese tema ha vuelto temporalmente a casa de su familia.

Eso sí, sus tres compañeros actúan tan bien que cualquiera que lo haya visto se lo traga en un primer momento, y de paso se ha llevado unos cuantos seguidores más por una polémica que en realidad era puro cachondeo. Ya podrían aprender en la Sway House...