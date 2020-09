Hornstromp: los animadores que triunfan con ElRubius, Ibai o AuronPlay

Si los creadores de Among Us están rascándose la cabeza y buscando las razones por las que su juego está triunfando dos años después del lanzamiento, solo tienen que mirar hacia Twitch y YouTube.

Se trata de un género perfecto para fomentar las risas malignas entre los participantes, y ha dado para tantos momentos buenos que es difícil quedarse con uno. Courtois insultando a Ibai, el Kun Agüero perdiendo los nervios, Vegetta engañando a todos... da para una serie, ¿no crees?

Eso han pensado los chicos de Hornstromp, un grupo de animadores que siguen los pasos de los principales youtubers de nuestro país y han puesto sus creativas manos a la obra. Cogiendo fragmentos de los streams, han utilizado voces ultraconocidas para dar rienda suelta a su arte.

Medio millón de reproducciones en el canal del vasco, cerca del millón en YouTube y una carrera que ha despegado para convertirse en el estudio de animación favorito en Twitch. Y eso solo con Ibai, pero detrás han ido personas como ElRubius, sumando unos cuantos cientos de miles de visitas.

El sencillo estilo de los personajes de Among Us casa a la perfección con las tremendas reacciones de los protagonistas mientras echan unas partidas, y ver las caras de los dibujitos trasladando los sentimientos de gente como Lolito o AuronPlay no tiene precio.

Han pasado solo 24 horas desde que su primer vídeo explotara en redes, gracias al reconocimiento tanto de Rubius como de Ibai en sus perfiles públicos, así que no descartes que en breve aumenten cartera de "clientes" con gente despuntando en Among Us.

Los responsables de Hornstromp ya están con toda su atención en su recién ganada fama, y prefieren sacrificar unas cuantas horas de sueño a cambio de seguir ganándose el favor de los youtubers en la cima. Ya sería la bomba que llegue a oídos de los responsables del juego, y que quisieran un modo historia con las voces de Auron y los gritos de Ibai. Cruzamos dedos.