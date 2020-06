El 3 de junio de 2018, cuando el planeta Tierra era un lugar más abierto y saludable, Ibai Llanos se levantó a mediodía (como de costumbre), se puso delante de la pared de gotelé de su piso de alquiler en Barcelona y se acordó de los miles de estudiantes que estaban a punto de pasar las pruebas de acceso a la universidad.

Del alma le salió un discurso motivador que sería una sensación no solo en Twitter, la plataforma donde se estrenó, sino en WhatsApp, Instagram, Facebook y cualquier forma que existiera entonces de compartir archivos de ese tipo. El clip se convirtió en uno de los primeros virales del ahora extraordinariamente popular influencer.

"No le tenéis miedo a la Selectividad, la Selectividad os tiene miedo a vosotros", decía hace dos años como uno de los puntos clave del discurso, que era capaz de animar hasta a gente que no se examinaba. "Hay gente que se queja de lo duro que es esto, pero, ¿sabéis lo que es duro? Vosotros sois los duros. Lebron James es una puta mierda al lado de vosotros". Un millón de reproducciones en Twitter era una cifra respetable para un Ibai que no tenía, ni de lejos, la fama de hoy.

Tanto éxito tuvo aquella arenga estudiantil que al año siguiente repitió intenciones, profesionalizando un poco las maneras: pizarra, análisis de situación y aprovechando hasta el último minuto del "partido". "¡Cree en ti carajo! ¡Cree en ti tarado! ¡Dale, dale dale!", terminaba con un inexplicable acento argentino.

Ese vídeo multiplicó por quince las reproducciones solo en Twitter y YouTube, y confirmó las sospechas de que Ibai tiene un potencial tremendo en redes sociales. Pero ni el fan más entusiasta podría imaginar dónde estaría el vasco en 2020.

13 meses después de su último vídeo de selectividad, Llanos vive en una mansión en las afueras de Barcelona con tres colegas, arrastra a miles de followers diariamente a sus locuras en Twitch y se acerca velozmente a los 5 millones de seguidores entre todas sus redes sociales. Aunque con un retraso por razones evidentes, los ánimos para las pruebas de este año ya han llegado.

Es imposible saber hasta dónde llegará el vídeo de 2020, pero para él seguro que supone una fecha de antes y después. Con como está siendo este año, no podemos ini imaginar dónde estará Ibai el que viene.