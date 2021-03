Ibai y su padre: los mejores momentos de la entrevista

Hay más de un padre famosete en esto del mundo de las redes sociales, pero quizá el que más expectación levantaba era uno sobre el que no sabíamos casi nada: Javier Llanos. El aita de Ibai solo lo conocíamos de alguna broma que le había hecho a través de Twitter y de una entrevista telefónica en Lo de Évole.

Pero el anuncio a principios de semana que padre e hijo iban a verse las caras en un 'Charlando Tranquilamente', el programa semanal de Ibai en Twitch, era algo novedoso: 60 minutos de conversación a cara descubierta.

Ibai amplió la información que había dejado caer en el programa de Évole sobre la época de vacas flacas ("la crisis de 2008 nos afectó mucho, y a él especialmente"), pero sobre todo ha contado muchos detalles inesperados sobre la vida de su padre.

Al patriarca de los Llanos se le conoce en Bilbao como 'El Chino', tiene contactos "con futbolistas y directivos", y asegura "tiene un nombre en la noche" de esa ciudad: "O sea, yo digo que soy hijo tuyo y se me respeta, ¿no?". La respuesta de 'El Chino' es contundente: "Seguro que sí".

Por su parte Javier confesó que es fan absoluto de su popular hijo. "No sé cómo será cuando vuelvas a visitarnos por Bilbao, ahora estás a otro nivel", dice en referencia a cómo le paran por la calle para pedirle fotos. No solo eso: juega a la versión para móviles de League of Legends gracias a Ibai, y ahora mismo tiene un rango superior al del caster... ¿cuántos padres pueden decir eso?

En la hora de entrevista también hay tiempo hasta para las risas, porque Javier asegura estar mirando casas en cierto paraíso youtuber...

Se trata evidentemente de una broma, hasta flojita para las trastadas que Ibai le hizo de pequeño: "Una vez te persiguió la policía, ¿te acuerdas?". Rescatando un recuerdo que parecía olvidado, Ibai contesta: "Es verdad, de la época en la que me creía grafitero".

"Me lo paso muy bien en tus streams, haces cosas muy divertidas", dice Javier visiblemente orgulloso. Algo que no le impide señalar lo que para él es su "gran defecto": ser del Real Madrid.