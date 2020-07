Flooxer Now

Después del polémico rifirrafe con su amiga la maquilladora Tati Westbrook que le hizo perder una considerable cantidad de seguidores en su canal de youtube, James Charles vuelve a ser el centro de atención.

El joven influencer y beauty guru de referencia ha sufrido uno de los peores ataques a la privacidad y la intimidad se pueden recibir hoy en día a través de las nuevas tecnologías: ha sido víctima de un hackeo.

Al parecer, los hackers habrían entrado en su cuenta de Twitter y publicado un desnudo de Charles junto a comentarios homófobos y racistas. Algo que no cuadra para nada con su personalidad.

En seguida sus seguidores se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando y no paso mucho tiempo hasta que James Charles pudo volver a hacerse con el control de su cuenta y tuitear que todo volvía a la normalidad.

Para ello, Charles se ha querido burlar de los hackers y ha publicado "el ÚNICO desnudo" que ha tomado asegurando que de esta forma no podrían chantajearle con él, mostrando un trasero tan perfecto que los envidiosos dirán que es producto del photoshop. Pero no se ha conformado sólo con eso sino que, el primer embajador masculino de CoverGirl, les ha mandado un recadito: "Conseguid una vida" junto al emoji de una peineta:

"Hola tengo mi cuenta de vuelta. En caso de que me vuelvan a hackear, ¡aquí está el ÚNICO desnudo que he tomado! no puedo amenazarme con él ahora. Conseguid una vida".

Sin embargo, la cosa no queda aquí, y es que el desnudo consentido de James Charles ¡se ha convertido en meme!

El influencer ha sabido sacarle partido. Aprovechando que toda la atención recaía sobre él y su trasero, él mismo ha creado un meme 'censurando' sus nalgas con un sticker para hacer un poco de activismo: "Tenemos que apagar los incendios de la selva amazónica antes de que todos muramos".

Estos son algunos de los memes más graciosos que circulan por Twitter:

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Una madre descubre el fetiche sexual de su hija por esta foto de su cuarto