Estamos en el mes de Jason Derulo. Si no lo pillas, qué haces que no has visto todavía este increíble juego de palabras con las iniciales de los meses en inglés, que tan viral se ha hecho.

Jason Derulo está a tope con TikTok, la plataforma en la que ya cuenta con más de 27 millones de seguidores. Cada vez que alcanza una de estas cifras lo celebra con una receta de lo más guarrindonga mezclando todo tipo de dulces.

El cantante ha sabido explotar al máximo las herramientas que ofrece esta app y sorprende a sus fans con vídeos de lo más creativos como este challenge de 'Wipe it Down' en el que se convierte en Spider-man.

El cantante de ‘Swalla’ no ha querido desaprovechar el tirón y ha sacado un nuevo single que promete convertirse en la nueva tendencia de TikTok. Se trata de un remix del tema 'Coño' de Jhorrmountain, Adje y Puri, como ya hizo con su popular [[LINK:INTERNO|||News|||5eff55387ed1a8c6798c27b8|||‘Savage Love’. ]]

Derulo no sólo ha sacado un single sino que este ya viene acompañado de la coreografía oficial para TikTok. Para promocionarla ha juntado a diferentes estrellas de Internet como el pequeño @itsjonathanale, @justmaiko, Sommer Ray, su chica Jena Frumes o Tayler Holder, con quienes realiza esta sencilla coreografía.

El nombre de la canción ha causado bastante revuelo entre los usuarios de Twitter. Ya no es sólo que el título haga referencia a los genitales femeninos, sino que la portada del single también es de lo más sugerente con una mano colocando los dedos en gesto de bendición.

Otro detalle que ha llamado la atención es el nombre de uno de los autores de la canción: ‘Puri’.