Los memes más divertidos de 'Among Us'

La fiebre por 'Among Us' ha destronado en cuestión de semanas a otros videojuegos como 'Fall Guys'. 'Among Us' es un juego indie que nació en 2018 y que ahora está viviendo su momento de gloria.

Cuando parecía que los adorables muñecos de 'Fall Guys' habían llegado para quedarse, otros muñequitos (que también parecen alubias saltarinas, pero menos coloridas), astronautas más bien, han puesto el panorama de los videojuegos patas arriba.

Después de que 'Fall Guys' rompiera récords y de haber superado a League of Legends en horas de directo en Twitch, ahora no hay streamer que se resista a probar este juego de rol en el que hay que encontrar al asesino que se encuentra 'entre nosotros'. Vamos, una especie de 'pueblo duerme' en el espacio y en versión digital en lugar de analógica.

'Fall Guys' debe entender ahora qué sintió Woody cuando aterrizó en su vida Buzz Lightyear, porque 'Among Us' ha acaparado toda la atención. Hasta Paula Gonu ha querido probar como streamer y se ha estrenado con este juego junto a algunos de sus seguidores.

Tras esta pasión desbordada por el juego y, sobre todo, por las traiciones que se llevan a cabo en él y que han dejado momentos de lo más graciosos como la pelea a insultos entre Ibai Llanos y Courtois, 'Among Us' cuenta con una buena retahíla de memes.

La cuenta de Twitter @Outamon se encarga de recopilar algunas de las mejores escenas del juego poniéndolas fuera de contexto y creaciones originales o surrealistas. Estas son algunas de ellas.

Pero no sólo eso, sino que el juego sirve para poner de ejemplo algunos momentos de nuestra vida y no hay mejor manera de representarlos que en forma de stikers, que ya están inundando los chats de WhatsApp.