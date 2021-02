"Las peores entrevistas de youtubers" que triunfan en redes

El canal de GomezRM tenía en noviembre de 2020 poco más de mil visitas cada mes y una media de... en fin, ningún suscriptor nuevo durante el año que estaba terminando. Pero un día se le encendió una bombilla, y decidió poner sus conocimientos de edición de vídeo para modificar entrevistas a youtubers.

¿Te acuerdas del episodio de los Simpson en el que intentan difamar a Homer con una entrevista claramente manipulada? Pues esto es lo mismo, pero con Ibai, Auronplay, Perxitaa o Lolito como protagonistas.

"A ver, no es porque seas cura... pero me gustan mucho los perros también" son palabras que sin ninguna duda salieron de la boca de Auron, solo que no en ese orden. No tiene nada que ver con los deepfakes, es una edición hecha a lo bruto y que solo busca las risas.

La descripción que pone GomezRM de su canal es bien clara: "La intención sacar de contexto entrevistas, con un estilo propio, creando situaciones graciosas y ridículas con fines meramente humorísticos". Y por si hacía falta, añade que "en NINGÚN momento se busca ofender ni molestar a ningún creador, artista, etc. NO se debe tomar en serio".

Los youtubers en cuestión no solo no se han ofendido sino que han reaccionado en directo a las entrevistas modificadas, aplaudiendo el ingenio que demuestra en cada subida. De hecho, gracias a esa promoción ha superado los 130.000 seguidores en apenas un mes, con 6 millones de visitas en el mismo periodo.

Willyrex no ha sufrido -todavía- la edición de una de sus entrevistas, pero se partía de risa viendo a colegas de profesión como Lolito o DJ Mario con la moda de sacar de contexto las palabras de figuras tan relevantes en el mundo del stream.

Pero no solo creadores de contenido son el objetivo de GomezRM: Cristiano Ronaldo, Bad Bunny o Lionel Messi tienen edits tronchantes en sus manos. Ni podemos imaginar qué haría Jordi Évole si el 10 del Barça le respondiera cosas como estas: