Los has visto mil veces, te has reído con los montajes que les tienen como protagonistas y hasta has probado el filtro que se diseño con ellos en Instagram, pero lo más probable es que no les hayas oído hablar. Hasta hoy.

Nos referimos los porteadores ghaneses de ataúdes, caras visibles de uno de los memes más exitosos de la cuarentena y seguramente de todos los tiempos. Su contagioso ritmo, acompañado de la canción 'Astronomia', les ha convertido en figuras reconocibles a nivel internacional, y ellos mismos empiezan a ser conscientes de la fama planetaria que han alcanzado.

Resulta que el líder de esta animada banda de funerales tiene perfiles en varias redes sociales, y desde allí ha querido mandar un mensaje a los médicos y hasta a los infractores del confinamiento: "Desde Nana Otafrija, a todos los médicos y sanitarios del mundo, gracias. Etiquetad a los que queráis con la bandera de vuestro país", dice un vídeo que lleva millón y medio de visitas en menos de 24 horas.

Puede parecer un número muy alto, pero seguro que no es ni la millonésima parte de reproducciones que sus memes, que se extienden por WhatsApp, Facebook, TikTok y cualquier plataforma audiovisual imaginable. El mensaje termina con una frase lapidaria: "Quédate en casa o baila con nosotros". Más o menos lo que decía Paula Gonu en su videoclip de hace unas semanas, pero mucho más en serio.

Benjamin Aidoo (así se llama el porteador que aparece llevando un bastón en los vídeos) hace referencia a la empresa para la que trabaja (Nana Otafrija Waiting Services), y que a buen seguro recibirá un montón de peticiones cuando la situación se estabilice un poco. Cuando se enteró que cobraban unos cien euros por 'bolo', hasta AuronPlay pensó en contratarlos para su funeral: "Hasta pagándoles el vuelo desde Ghana me parece un chollo".

Además de ofrecer sus servicios como plataforma publicitaria, Aidoo ha estrenado esta semana su perfil de Instagram, que ha ido llenando con homenajes de admiradores de todo el mundo que van desde un grupo de camareros en Taipei hasta un dibujo imitando el estilo gráfico de las portadas de Grand Theft Auto.

Nunca se había aplicado mejor la frase de "humor negro" que con el meme del #CoffinDance. Ya sea como porteadores, humoristas o coreógrafos, estamos seguros de que las ofertas les van a empezar a caer como churros, en un momento en el que el mundo necesita reírse más que nunca.