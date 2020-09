Los 5 TikToks más cringe

"La red social donde está permitido hacer el ridículo" es una definición de TikTok que oí hace unos meses y que, para mí, se adapta perfectamente a lo que representa la red social. Es difícil poner adjetivos a algunas creaciones que vemos por ahí, que rozan el ridículo, la tontería más grande y que te dé cosa mirarlos.

Es mezcla en muchas ocasiones es lo que conocemos como 'cringe', y hay creadores dedicados en cuerpo y alma a hacernos la vida más graciosa con sus creaciones dentro de esa categoría.

Mr.Brun0, genio del cringe

Uno de los más llamativos en las últimas publicaciones que está haciendo es Mr.Bruno, un estadounidense que mezcla historias de fantasía con un careto de lo más peculiar. Entre las gafas de miope y su expresión entre ida y de visionario, sus vídeos son la pera marinera. Y sí, muchos dan bastante cringe por la ropa, historia y en general tono.

Maxi Miller, terror bailongo

Mitad humano, mitad ser de pesadilla, Maxi ha hecho de lo feo que es (lo reconoce hasta él, y nadie se lo niega) un negocio divertido. A su saludo de "hola niños" no hay valiente que no se le ponga la carne de gallina, y cuando le ves poniendo caras ya son ganas de morirte. De verdad, date un paseo por sus redes y sobre todo por su TikTok, no tienen desperdicio.

Héctor Rimbau, un loco prohibido

Si Maxi Miller no fuera tan feo y su víctima fuera su madre en vez de su hermano, probablemente haría vídeos como los de Héctor Rimbau. Alguna vez le han cancelado la cuenta de Instagram y de TikTok por sus locuras, y es un experto en cringe como dios manda. A saber por qué lo aguanta todavía su madre en casa.

Josh Wheeler, cringe adolescente

Otro pionero del cringe en TikTok que también tiene a familiares cercanos como público atónito. Su melodía de la 20th Century Fox sobre un rayador de queso, con coreografía, palmas y una madre escandalizada de espectadora ha dado varias veces la vuelta al mundo.

Miles McCormack, cringe musical

No sé qué haces que no sigues a la cuenta de Miles ahora mismo. Este especialista en dar una visión distinta a memes planetarios ha hecho de su cachondeo una profesión, y sus vídeos oscilan entre partirte de risa y apartar la mirada con temas que dan cosica. Cringe es poco.