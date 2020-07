Cada uno hace en su vida privada lo que quiere y si nadie se entera no pasa nada. Hay cosas que es mejor no contar. Además, ojos que no ven... Corazón que no siente. Pero hay que saber guardar los secretos y cuidar los detalles que puedan, de alguna manera, desvelar lo que no contamos. Pero todos metemos la pata alguna que otra vez y salen a la luz esos secretos que bajo ningún concepto queremos que conozcan ciertas personas. Y cuando se descubren, sentimos una vergüenza tan grande que lo único que queremos es cavar un hoyo en la tierra y quedarnos a vivir ahí dentro.

Como este caso que se ha hecho viral, de Ella Martine, una estudiante que, con toda su buena intención, le mandó una foto a su madre de su nueva habitación, pero al hacer la foto se olvidó de esconder algo bastante fuera de lugar para que vea una madre, que encima, con la vista de lince que tienen, no se les escapa nada, ni el pequeño detalle que hay en la cama, por el que ha descubierto una íntima afición sexual de su hija. No te pierdas lo que es.

Madre no hay más que una, y hay que cuidar la relación con la persona que nos trae al mundo por muchos motivos. Por eso a veces es mejor ocultarle cosas que hacemos o que nos gustan y que, por su bien, es mejor que no sepa. Aunque, al fin y al cabo, el amor de una madre es incondicional, y esta historia no ha tenido un final dramático. Todo lo contrario: ha sido un momento muy ridículo, por los que todos hemos pasado alguna vez, y que se acaba convirtiendo en una historia para contar y reírse por los siglos de los siglos. Por eso Ella Martine no ha podido evitar compartir la situación por las redes y se ha hecho viral.

Además, las madres nos conocen como nadie, casi más que nosotros mismos, y puede que intentes arreglar esas vergonzosas situaciones con alguna mentirijilla sana, pero a veces ni siquiera merece la pena intentarlo. La estudiante lo intentó diciendo que estaban grabando un corto para clase. Y obviamente, la madre no se lo tragó. Si te identificas con esta chica, no pasa nada: todos tenemos alguna afición secreta, y como dice la joven, "algunos de vosotros necesitáis sacaros el palo del culo y reíros un poco. La vida es muy corta, disfrutad del tuit".

