Idris Elba, Bollywood, Avril Lavigne y otros samples sorprendentes en canciones icónicas

Los samples son muestras de un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente como un instrumento musical o una diferente grabación de sonido.

El uso del sample tal como lo conocemos hoy en día comenzó a realizarse a principios de los años 1980, cuando la tecnología permitió grabar sonidos en formato digital para usarlos posteriormente en otras canciones.

Son una parte ensencial de la música hip-hop, la electrónica y una buena parte de la música popular que triunfa en las últimas dos decadas. Según la popular web whosampled.com la canción más sampleada es 'Amen Brother' lanzada en 1969 por el grupoo de soul y funk The Winstons. El break de batería tocado por Gregory Coleman conocido como 'Amen Break' ha sido usado en más de 6.000 canciones.

Desgraciadamente ni el batería de The Winstons que interpretó ese pequeño sólo de batería ni el lider de la banda Richard Lewis Spencer nunca recibieron ningún crédito de las muchas canciones que lo usaron. Coleman murió en 2006 sin hogar y en la pobreza mientras que Spencer murió en 2020 sin recibir un sólo dolar.

En esta noticia no voy a recopilar las canciones más sampleadas de la historia ni nada parecido. Esta es sólo una selección de diez canciones bastante conocidas que usan samples sorprendentes, originales y de los que seguramente no te habías dado cuento.

1. La conversación al comienzo de 'London Boy' de Taylor Swift es un clip de Idris Elba, un verdadero chico de Londres, siendo entrevistado en The Late Late Show.

2. Los 'Yeah, Yeahs' de 'Cheers (Drink to That)' de Rihanna son de 'I'm With You', una de las canciones más emo de Avril Lavigne.

3. El éxito de M.I.A 'Paper Planes' samplea la melodía de 'Straight to Hell' de The Clash y vas a flipar cuando la escuches.

4. 'Boys' de Charli XCX siempre te sonó súper nostálgica porque tiene el efecto de sonido de la moneda de Super Mario Bros a lo largo de toda la canción.

5. El coro de 'Watcha Say' de Jason Derulo nació de unas pocas líneas de 'Hide and Seek' de Imogen Heap.

6. 'Right Here, Right Now' de Fatboy Slim obtuvo su nombre y la totalidad de su letra de una sola frase de Angela Basset en la película 'Strange Days'.

7. Sam Smith usó la sesión de terapia de Donnie Darko en 'To Die For' y su estado de ánimo encaja perfectamente con la canción.

8. El icónico diálogo de 'Ni**as in Paris' de Jay Z y Kanye West es de la hilarante escena 'Lady Humps' de Will Ferrell y Jon Heder de Blades of Glory.

9. 'The Light Is Coming', de Ariana y Nicki pero producida por Pharrell, samplea de manera muy aleatoria a un senador de Pensilvania al que interrumpen en una reunión del ayuntamiento.

10. El hook de violines que todos reconocemos al instante de 'Toxic' de Britney es un sample de una canción de la película de Bollywood 'Ek Duuje Ke Liye'.