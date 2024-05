10 canciones que se convirtieron en meme, parte 2

I am Glad, cause I am Finally Returning Back Home - Eduard Khil (Trololo)

Con ese "trololo" de por medio en la letra, estaba claro que tenía muchos boletos para convertirse en una canción estrella entre los memes.

Lady Marmalade - Christina Aguilera, Lil Kim, Mya, P!nk

"Has sido Krissificado" se convirtió en uno de los memes más repetidos de TikTok durante el año pasado, y siempre acompañado de esta canción.

Smoke Weed Every Day - Snoop Dogg

Una canción clásica de los memes, y uno de los éxitos más reconocibles de Snoop Dogg.

Turn Down For What - Lil Jon

El meme de todos aquellos que se querían hacer los chulos durante toda la década de los 2010's.

Careless Whisper - George Michael

En su momento esta canción de George Michael fue todo un icono de lo sexy, y las redes han llevado esa característica a su máxima expresión.

My Heart Will Go On - Celine Dion

Basta una interpretación aficionada de esta melodía con la flauta para dar forma a uno de los memes más conocidos de la historia.

Ding Dong Song - Gunther

Louis y Zach se convirtieron en unos de los mayores iconos de las redes al memificar esta canción con una interpretación inolvidable.

In My Feelings - Drake

Drake es el protagonista de varios memes, pero esta canción se ha ganado más fama por meme que por ser canción de Drake.

Sound of Silence - Simon & Garfunkel

Ese "Hello, darkness, my old friend" fue suficiente para hacer que el meme estallase por completo, hasta hoy.

Only Time - Enya

Probablemente, una de las canciones-meme más chill que hayan existido jamás.