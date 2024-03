10 canciones que estaban en tu MP3 si fuiste emo a finales de los 2000

Misery Business - Paramore

El grupo icono de la escena emo de finales de los 2000 tenía que abrir esta lista. Y, por supuesto, tenía que hacerlo con su hit que los llevó a lo más alto, Misery Business.

Helena - My Chemical Romance

Pocos grupos han acertado a ponerse un nombre más emo que My Chemical Romance. Ver sus videoclips es todo lo que hace falta para entender por qué se convirtieron en un referente estético y sonoro.

The Ballad of Mona Lisa - Panic at the Disco!

Aunque siempre tenían más alegría que tristeza en sus canciones, The Ballad of Mona Lisa es uno de esos temazos que se coló en la parte “alegre” de las playlists de todas las personas emo a nivel internacional.

My Happy Ending - Avril Lavigne

Avril Lavigne es un referente, y el tutú negro y las mechas oscuras que llevó en este vídeo marcaron adolescencias.

Monsoon - Tokyo Hotel

El gran bombazo europeo de la música emo: Tokyo Hotel ha gozado de gran éxito desde que Monsoon revolucionase a los adolescentes dramáticos de todo el mundo.

Just Tonight - The Pretty Reckless

Puede que se lanzase justo al comenzar la siguiente década, pero Taylor Momsen fue un referente demasiado popular de la escena emo como para no estar en esta lista.

Simple Plan - Welcome to my Life

Pocas canciones han captado mejor la esencia victimista de las personas emo como lo hizo Welcome to my Life de Simple Plan.

Going Under - Evanescence

Cualquier hit de Evanescence podría estar en este recopilatorio, pero con un título tan oscuro como Going Under, tenía que ser esta canción la que entrase en la lista.

Boulevard of Broken Dreams - Green Day

Green Day no acostumbraba a lanzar canciones demasiado dramáticas, eran más de pasárselo bien y utilizar el humor. Pero sí que se colaron en los MP3 de todos los adolescentes con flequillo y mechas gracias a Boulevard of Broken Dreams.

Numb - Linkin Park

La calidad de la propuesta de Linkin Park estaba por encima de casi cualquier estándar de la industria, y hits como Numb siguen impresionando a muchos a pesar de que hayan pasado décadas desde que vieron la luz.