Estas son las dos canciones más grandes de todos los tiempos y no te esperas ninguna de ellas

¿Cuál es la canción más grande de todos los tiempos? Para mi esta es una pregunta imposible de contestar ya que para decidir algo así entran en juego muchos factores y hay que tener claros los criterios en base a los que se va a elegir a la ganadora.

Definir que canción es la mejor es imposible porque es una cuestión de gustos y definir cual es la más grande es prácticamente imposible porque la más vendida y stremeada no tiene porqué ser la más escuchada ni la más compartida.

Seguro que si piensas en la canción más grande de todos los tiempos te viene a la mente alguno de los mayores éxitos de los Beatles, Michael Jackson o Elvis Presley, alguna canción como We Are The Champions de Queen o, incluso, la ominiprensente All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey pero te va a sorprender que no se trata de ninguna de ellas.

Recientemente me encontraba con este articulo de la conocida web Forbes en el que se aventuraban a titular que "Don't Stop Believin de Journey es oficialmente la canción más grande de todos los tiempos".

Obviamente tuve que leerme el articulo y ponerme a investigar si esto era realmente cierto.

Según la RIAA (Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos), Don’t Stop Believin’ es ahora un sencillo con 18 certificaciones de platino. Eso significa que entre las ventas físicas y otras formas de consumo –como el streaming– la canción ha movido al menos 18 millones de unidades equivalentes sólo en Estados Unidos.

En el artículo explican que la canción comparte ese honor con Sunflower de Post Malone y Swae, la canción que lanzaron en 2023 para la banda sonora de Spider-Man: Into The Spider-Verse, pero la realidad es que esta canción es más grande que la de Journey ya que ha sido certificada con un doble disco de diamante por superar el equivalente a 20 millones de unidades sólo en Estados Unidos.

Sabiendo esto podemos afirmar que la canción que más éxito ha tenido en Estados Unidos es Sunflower de Post Malone y Sware mientras que Don’t Stop Believin’ es la segunda en la lista.

No se puede afirmar que una canción es la más grande de la historia sólo cogiendo un dato concreto referente a Estados Unidos y sin tener en cuenta toda la música popular creada antes del siglo XX y la llegada de la grabación y reproducción de sonido.

La canción más reproducida en YouTube en todo el mundo con 14.000 millones de reproducciones es Baby Shark Dance seguida de Despacito de Luis Fonsi que tiene más de 8.000 millones.

Por otro lado, la canción más reproducida en Spotify en el mundo en la historia es Blinding Lights de The Weekend con 4.000 millones de streams, seguida de Shape Of You de Ed Sheeran con 3.800, Someone You Loved de Lewis Capaldi y con Sunflower en cuarto lugar. El temazo de Journey de 1981 tiene unos nada despreciables 1.800 millones de streams que no le valen ni para entrar en el top 100.

Además el Guinness World Records nombró al sencillo navideño White Christmas (1942) de Bing Crosby como el sencillo más vendido en todo el mundo. Según Guinness, este villancico vendió más de 50 millones de copias y es conocido como el "sencillo más vendido de todos los tiempos".

La canción Candle in the Wind 1997 de Elton John, es "el sencillo más vendido desde que comenzaron las listas de sencillos del Reino Unido y Estados Unidos en la década de 1950". La grabación fue un homenaje a la princesa Diana. Vendió 33 millones de copias, lo que lo convierte en el segundo sencillo más vendido de todos los tiempos.

Creo que queda más que claro que nunca podremos saber cuál es la canción más grande de la historia pero si alguna canción popular del último siglo se acerca desde luego no es ni la de Journey ni la de Post Malone y Swae.