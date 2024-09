143 de Katy Perry: análisis y crítica de uno de los discos más polémicos del año

Katy Perry está teniendo un 2024 complicado. Su decisión de volver a colaborar con Dr. Luke para su disco 143 ha generado una oleada de odio contra ella, ya que el productor, a pesar de ser una de las grandes estrellas de la industria, ha visto muy dañada su imagen tras su enfrentamiento legal con la cantante Kesha, que lo acusó de abusar sexualmente de ella. Han pasado varios meses desde que arrancó la polémica, pero las cifras dejan claro que esta colaboración con Dr. Luke le ha salido muy cara a Katy Perry: los singles Woman's World, Lifetimes y I'm His, He's Mine han tenido una recepción muy pobre, y no se espera que el disco 143 consiga destacar. Aun así, sus fans han escuchado el disco al completo y tienen opiniones muy claras.

Las grandes estrellas del disco 143 de Katy Perry son tres: Lifetimes, All the Love y Wonder. Son las tres canciones que más destacan en las reseñas que los Katy Cats han publicado en las últimas horas en redes sociales; y son, ciertamente, las tres canciones que suenan más similares al resto de la discografía de la artista.

Además, hay otras dos canciones que han sido muy aplaudidas: Gorgeous y Artificial. Aunque difieren de lo que Katy Perry ha acostumbrado a lanzar hasta la fecha, son temas con un gran valor en lo que a la producción se refiere, y es fácil que cualquier amante de la música pop las disfrute.

Nirvana y Crush son dos temas que, aunque tienen sus puntos flojos y pueden llegar a sonar repetitivas, no molestan dentro del contexto del disco, que es, sin duda, el proyecto mejor cohesionado de todos los que ha lanzado Katy Perry hasta el momento.

Pero los fans han sido claros en sus críticas: Gimme Gimme y Truth son canciones que quizá habría sido mejor dejar fuera del tracklist final de 143. Están lejos de la calidad que se esperaría de una artista que invierte tantísimo tiempo y recursos en la producción de su música, y es probable que se conviertan en las "ovejas negras" del álbum; al menos, para sus fans de siempre, que son quienes no se han mostrado nada contentos con ellas.

En resumen, 143 es un disco corto pero bien cohesionado que reconduce la trayectoria de Katy Perry hacia un futuro más interesante que el que prometían sus primeros discos. La artista californiana dio sus primeros pasos en la industria con grandes hits pero un problema de dirección y visión artística clara, y en 143 se aprecia su madurez y capacidad de liderazgo en el proyecto (a pesar de sus decisiones cuestionables en la contratación del equipo de producción musical). La cantante parece haber asumido que jamás volverá a estar ni siquiera cerca del éxito del que gozó en el pasado: más de cien millones de discos vendidos, siete temporadas de American Idol a 20-25 millones de dólares cada una y la reciente venta de todo su catálogo por 225 millones dejan claro que no necesita seguir teniendo el éxito comercial que tuvo antaño. ¡Habrá que confiar en que sepa tomar las mejores decisiones para su carrera como artista de ahora en adelante!