Amaia sale en las noticias de Japón y visita su placa en Yamaguchi

La cantante navarra Amaia está en uno de los momentos más dulces de su carrera gracias a su participación en la aplaudida serie La Mesias de los Javis. Recientemente ha viajado nada menos que a Japón donde ha aparecido en telvisión y dará su primer concierto acústico en una universidad.

Todo tiene su origen en el hermanamiento que existe entre la ciudad de Pamplona y la ciudad de Yamaguchi, la cual fue evangelizada por el patrón de Navarra, San Francisco Javier en el siglo xvi. Como consecuencia de ese hermanamiento paisajistas japoneses diseñaron el Jardín Japonés Yamaguchi, un precioso parque inaugurado en 1996 que es una de las joyas de la ciudad de Pamplona.

Amaia quiso cerrar su segundo disco con una canción titulada Yamaguchi en la que canta: "Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar/ En el parque Yamaguchi yo me debí quedar/ Me pregunto si en Japón una niña llorará como yo he llorado amores en las fiestas de San Juan".

Posteriormente sacó una versión en japones de la canción a principios de este año que provocó que la ciudad de Yamaguchi decidiera homenajear a la cantante dedicándole una placa ubicada en la placa en una plaza llamada Espacio Pamplona.

Ahora por fin ha podido ir a Amaia a visitar la ciudad de Yamaghuchi donde se ha hecho esta foto que ha compartido en sus historias de Instagram.

Además ha aparecido en las noticias en la televisión japonesa donde ha interpretado en acústico la famosa canción.

"Imagina darte tus primeros besos en el parque de tu ciudad, escribir una canción y que te pongan una placa en JAPÓN Amaia, la leyenda que eres", escribió uno de sus fans en Twitter.