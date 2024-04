Arcángel lanza beef a Anuel en mitad de un concierto: "Tus canciones tirándome a mí fueron una mierda"

A finales del año pasado, Anuel AA y Arcángel protagonizaron un beef muy comentado por sus seguidores y, en general, por los fans del reggaetón. Ambos cruzaron tanto canciones como declaraciones y, al final, como ocurre en estos casos, parecía que la cosa se había quedado en nada. Sin embargo, durante las últimas horas Arcángel ha vuelto a encender la llama después de los comentarios que ha soltado en mitad de uno de sus últimos conciertos.

"Todo el mundo sabe que a ti se te rompió tu culo a diestra y siniestra. Vamos a llevarlo personal porque tú te metes en canciones. Tus canciones tirándome a mí fueron una mierda. Tú eres una basura. Vamos a llevarlo a la calle, a donde tú quieras, porque me tienes cansado. Esto mañana va a salir en internet y eso es lo que yo quiero que pase. Este hijo de la gran puta está involucrando a otros cabrones que no tienen valor para decirle a él que en sus canciones no van a tirar a Arcángel", dijo el puertorriqueño ante los aplausos de su público.

Por el momento, Anuel no ha respondido, aunque, conociéndolo, lo más seguro es que no tarde en devolver el golpe, ya sea a través de una canción, en sus declaraciones en entrevistas o a través de sus redes sociales. Al menos, eso es lo que esperan sus seguidores, quienes están deseando que reviva uno de los beefs más picantes de la escena actual de reggaetón.

También es de esperar que los ataques de Arcángel no terminen aquí. Cuando el bueno de Austin agarra a una presa, tarda tiempo en soltarla. Veremos qué ocurre de aquí en un tiempo, pero podemos estar seguros de que el cruce de acusaciones entre ambos reggaetoneros no acabará aquí.