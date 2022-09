Arctic Monkeys deslumbra con 'Body Paint' y domina los 'trends' en redes

Durante los últimos años, los fans de Arctic Monkeys han tenido que sufrir la escasez de lanzamientos de la banda, que redujo enormemente su actividad después del hit que supuso 'Do I Wanna Know?'. Es por eso que resulta especialmente comprensible su alegría ante un regreso a lo grande como el que han tenido durante las últimas semanas: tras dejar caer su canción de comeback, 'There'd Better Be A Mirrorball', que contó con su propio videoclip, ahora vuelven a sorprender con 'Body Paint', que ha dejado a todos sus fans encandilados.

Ha llamado la atención especialmente el enorme protagonismo y la apariencia del vocalista del grupo, cuyo look ha dejado en shock a sus fans y ha sido enormemente comentado a través de Twitter. Con una canción de estructura tan libre pero tantísima calidad como 'Body Paint', son muchos los que están deseosos de escuchar más de lo que tiene que ofrecer esta banda. Apenas han tenido un par de lanzamientos en los últimos ocho años, y es que parece que el grupo está especialmente centrado en perfilar hasta el más mínimo detalle de cada sonido que publican.

Aunque, por ahora, no se han acercado ni de lejos a las cifras que consiguieron con su etapa estrella, su base de fans es tan fiel que no han tenido problemas para mantener su actividad y seguir llenando sus conciertos allí por donde pasan. Con propuestas tan potentes como las dos que han lanzado durante el último mes, no cabe duda de que la banda está lejos de decaer, y es por eso que sus seguidores tienen expectativas muy altas para lo que llegue próximamente. ¡Esperemos que sigan dando tanto que hablar como lo que han logrado con esta última canción, que se ha colado en los 'trends' de Twitter de todo el mundo!