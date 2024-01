Un artista recrea la portada de Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band para homenajear a los famosos que fallecieron en 2023

A veces te encuentras con creaciones y expresiones artísticas en redes sociales de lo más interesantes y originales.

Un ejemplo es la serie de collages realizados por Chris Barker, director de arte e ilustrador profesional de Londres, que desde 2016 rinde homenaje a todos los personajes famosos que fallecen cada año.

Lo que es realmente único es el tema basado en la popular portada del álbum de The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lanzado en 1967.

"Comencé a hacer esto en 2016, cuando parecía haber un éxodo masivo de los grandes y buenos de este planeta, comenzando con David Bowie en enero y continuando hasta el amargo final con George Michael y Carrie Fisher. Parecía un año tan monumental y extraño con el Brexit y Trump que sentí que tenía que hacer algo para recordarlo. Publiqué el montaje original el día después de la elección de Trump y casi inmediatamente tuve que actualizarlo cuando Leonard Cohen murió al día siguiente", explicó el artista a Bored Panda.

El autor de las imágenes inspiradas en Sgt. Pepper continuó: "Luego siguieron y siguieron, así que tuve que seguir actualizándolo hasta que cobró tanto impulso que parecía que todo el mundo estaba hablando de ese año. Nunca tuve la intención de volver a hacerlo porque lo había abarcado todo, pero me convencieron. Y luego nuevamente el año siguiente y el siguiente. Así que ahora me he resignado a hacerlo todos los años. ¡No sé cómo me he convertido en este extraño custodio del dolor y la memoria internacional, pero a la gente parece gustarle y no le hace ningún daño a nadie!".

En la edición de 2023 aparecen artistas como Tony Bennet, Shane MacGowan, Sinead O'Connor, Sixto Rodriguez o Tina Turner, actores como Michael Gambon, Raquel Welch, futbolistas como Bobby Charlton y políticos como Silvio Berlusconi.

La portada de 2022

La portada de 2021

La portada de 2020

La portada de 2019

La portada de 2018

La portada de 2017

La portada de 2016