Así es Carolina, la nueva canción de Taylor Swift

Taylor Swift ha lanzado 'Carolina', su canción original para la próxima película 'Where The Crawdads Sing'. Fue producido por su colaborador ahora frecuente Aaron Dessner, a quien quizás conozcas del National. Where The Crawdads Sing es una adaptación de la novela más vendida de 2018 de Delia Owens; está protagonizada por Daisy Edgar-Jones y fue producida por Reese Witherspoon.

"Tan pronto como escuché que se estaba preparando una película protagonizada por la increíble @daisyedgarjones y producida por la brillante @reesewitherspoon, supe que quería ser parte de ella desde el punto de vista musical", escribió Swift en Instagram cuando el tráiler de cayó la película, que incluía una vista previa de la pista.

"Escribí la canción 'Carolina' solo y le pedí a mi amigo @aarondessner que la produjera. Quería crear algo inquietante y etéreo que coincidiera con esta fascinante historia", sentenció.

Además de cantar, Swift también ha escrito esta canción que cuenta con la producción de Aaron Dessner, un habitual en los arreglos musicales a lo largo de la trayectoria de la cantautora estadounidense.

'Carolina' sigue a los álbumes de estudio de Swift de 2020, Evermore y Folklore. Desde que compartió esos discos, Swift ha estado trabajando arduamente en las amplias campañas de lanzamiento de sus ediciones regrabadas de 'Taylor's Version' de Fearless y Red.

El último álbum incluye una versión de 10 minutos de duración de la canción favorita de los fanáticos 'All Too Well' que luego estableció un récord de Billboard como el No. 1 canción En febrero pasado, Swift se unió a Ed Sheeran para un nuevo remix de su canción 'The Joker and the Queen'.