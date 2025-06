Así eran las covers musicales de Florence Pugh antes de ser famosa

Es el 11 de marzo de 2013. Estás a un año de tu debut actoral, a seis años de tu primer éxito internacional y a ocho del papel que te lanzará definitivamente al estrellato. Eres tan solo una chica que nació en Oxford, vivió unos años en España y aún está entrenando como actriz. Decides, entonces, coger tu guitarra y empezar a grabarte. Subes este vídeo a YouTube:

Por poder, la historia de Florence Pugh podría haberse desarrollado por este camino, como una youtuber musical que busca su camino y lo acaba consiguiendo. En España tenemos algunos ejemplos, como el de Bely Basarte. No es una imposibilidad. El destino, no obstante, llevó a Pugh por otro camino, y ya en 2014 estaba participando en películas.

Las visitas de sus vídeos se cuentan alrededor de los cientos de miles, aunque la más popular es, sin duda, Wonderwall, que alcanza casi dos millones de reproducciones.

Su último vídeo data ya del año 2016. Para entonces contaba en su haber cinematográfico con The Falling y Lady Macbeth. En su futuro más inmediato estaban El pasajero, Outlaw King, Malevolent y Fighting with My Family. Así que ese pequeño regalo del 15 de marzo ponía fin a tres años casi exactos de una breve y en aquel entonces poco popular carrera en redes.

Con su popularidad actual no es difícil reencontrarse con estas covers gracias al algoritmo de YouTube. Nos lleva a otros tiempos y nos recuerdan también como hasta las personas más famosas fueron en su momento simplemente una persona más, con sueños en múltiples direcciones que nunca se saben dónde pueden fructificar. Así que coge tu guitarra, ve a esa audición o empieza a escribir. Nunca se sabe cómo alguien acabará contando tu historia.