¿BabyMonster es un calco de Blackpink y 2NE1? Los fans se quejan del sonido repetitivo de los girl groups de YG

El debut de BabyMonster ha sido uno de los más esperados de los últimos años. YG Entertainment se ha tomado al pie de la letra eso de debutar a un grupo de chicas cada siete años, y BabyMonster se acaba de convertir, oficialmente, en el sucesor de Blackpink en la estirpe de grandes grupos de la compañía. Millones de personas conocían ya a las miembros que formarían parte del grupo gracias a la serie documental que se publicó en YouTube hace unos meses, y es por eso que su primer single, Batter Up, ha acumulado una cantidad impresionante de views en sus primeras horas. Por desgracia, hay quienes se han sentido decepcionados al comprobar que la propuesta de BabyMonster no difiere demasiado de la que ya hicieron Blackpink y 2NE1 en su momento.

2NE1 es el grupo de chicas que ayudó a YG Entertainment a dar forma al sonido por el que se ha hecho conocida la compañía, y muchas de las canciones de Blackpink son descartes que no llegaron a formar parte de la discografía de 2NE1. El éxito apabullante de Blackpink y el carisma de sus integrantes fue suficiente para compensar la similitud de su sonido con el de 2NE1, pero en el caso de BabyMonster las críticas al respecto se han hecho mucho más evidentes.

Si a esto se suma que la miembro más popular de las siete seleccionadas, Ahyeon, no ha formado parte de este debut por problemas de salud, lo cierto es que este no ha sido el mejor de los arranques para BabyMonster. Debido a que todavía no se conoce mucho a las integrantes del grupo, no se han podido evitar las comparaciones entre su forma de cantar, rapear y bailar con las de otras miembros de 2NE1 y Blackpink. Habrá que esperar a sus próximos lanzamientos para conocer un poco más de su talento y sus capacidades, con la esperanza de que YG Entertainment sepa dar a BabyMonster el sonido único y la personalidad que se merece tener.