Jennie de Blackpink lanza You & Me como regalo para sus fans, y se convierte en un hit mundial

Hace ya más de un año que los Blinks tuvieron la oportunidad de ver un comeback de Blackpink. Desde entonces, las cuatro miembros del grupo han estado centradas en distintas actividades en solitario, además de en las negociaciones de su renovación de contrato con YG Entertainment. You & Me es una de las piezas que más han estado esperando los fans desde que Jennie empezase a cantarla en algunas de las apariciones del grupo, pero muchos ya se habían rendido en lo que respecta a la posibilidad de que viese la luz de forma oficial. Pero, tal y como se demostró con Ready For Love, a veces la insistencia tiene sus frutos, y millones de Blinks se han alegrado de saber que podrán escuchar el audio oficial de You & Me cuantas veces quieran.

Jennie ha sido la líder creativa de este proyecto en casi todos los aspectos, de ahí que sus fans ansiasen tanto que viera la luz de forma oficial. Aunque no ha contado con un videoclip, sí que se ha grabado un vídeo de la performance con un nivel de producción notable. En muchos sentidos, este sencillo vídeo supera en calidad a la mayoría de lanzamientos de K-Pop, y la impactante estética ha provocado que muchos muestren su admiración por Jennie en redes.

Si estas novedades no fuesen suficiente, también se ha hablado muchísimo en redes de la colaboración que Naoko Takeuchi, la creadora y dibujante de Sailor Moon, ha hecho con Jennie para este lanzamiento: además de dar forma a la portada del single, saldrá una línea de merchandising que los fans podrán conseguir, con hermosos dibujos de Jennie simulando ser una sailor más.

Definitivamente, es un muy buen día para ser un Blink, y se ha hecho notar: tanto Jennie como la canción se han convertido en las principales tendencias de todas las redes, a pesar de que no se trate de un comeback oficial. ¡El poder del K-Pop!