Bad Bunny se emociona al hablar de la situación política de Puerto Rico: "Los políticos no son superestrellas, son nuestros empleados"

El reconocido artista puertorriqueñoBad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez, ha vuelto a acaparar los titulares, pero esta vez no por su música, sino por sus contundentes declaraciones sobre la situación política y social en Puerto Rico. Durante una reciente entrevista en el programa El Tony Pregunta, el cantante no pudo contener las lágrimas al hablar de la situación de su país natal y expresó su frustración hacia la clase política de la isla.

En una conversación de más de una hora, Bad Bunny se mostró especialmente emocional al referirse a las dificultades que enfrentan los puertorriqueños. "Yo realmente me preocupo por Puerto Rico", afirmó el artista, antes de criticar con dureza a los políticos locales. "Los políticos no son superestrellas, esa gente se supone que trabaja para nosotros", subrayó, dejando claro que no entiende por qué algunos ciudadanos siguen apoyando a líderes que no cumplen con sus responsabilidades.

Benito también enfatizó la importancia de recordar que los políticos son empleados del pueblo, elegidos para servir a la comunidad y no para perpetuar su poder. "Este no es el país de ellos. No son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio", añadió con evidente indignación. El cantante también compartió su frustración al ver cómo la imagen de Puerto Rico es conocida internacionalmente por su música y cultura, mientras los problemas internos de la isla pasan desapercibidos para los turistas. "Que los turistas se vayan de aquí sin saber lo que sufre el que vive aquí es una furia", confesó, mostrando una vez más su profundo vínculo con la tierra que lo vio nacer.

Rápidamente, estas declaraciones de Bad Bunny han corrido como la pólvora por redes sociales. Desde luego, qué fortuna es para los oyentes que uno de los artistas más escuchados a nivel mundial se haga eco de este tipo de cosas.