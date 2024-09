ABBA le exige a Trump que deje de usar las canciones del grupo en sus mítines electorales

Los miembros del grupo pop sueco ABBA pidieron a Donald Trump que deje de usar su música y videos en sus mítines de campaña, dijo el sello discográfico de la banda.

Éxitos de ABBA, incluidos The Winner Takes It All, Money, Money, Money y Dancing Queen, se tocaron en un mitin celebrado por Trump y su compañero de fórmula JD Vance el 27 de julio en Minnesota, acompañados de vídeos.

"Junto con los miembros de ABBA, hemos descubierto que se han publicado vídeos en los que se ha utilizado la música de ABBA en eventos de Trump y, por lo tanto, hemos solicitado que dicho uso sea eliminado y eliminado inmediatamente", dijo el sello discográfico de la banda, Universal Music, en una declaración.

Desde UMG aseguran que no se había otorgado ningún permiso o licencia a la campaña de Trump. Los miembros de la banda declinaron hacer más comentarios, dijo un representante, añadiendo que apoyaban plenamente la declaración de Universal.

Varios artistas, o sus representantes, se han opuesto a que su música se reproduzca en eventos de Trump a lo largo de los años, incluido el fallecido cantante y guitarrista estadounidense Tom Petty, la cantautora británica Adele y la banda de rock R.E.M. entre muchos otros

La cantante canadiense Celine Dion y su sello a principios de este mes presentaron una denuncia similar, calificando el uso de su actuación como "no autorizado".