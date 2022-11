¿Beef contra Ibai en la nueva sesión de Bizarrap? El streamer llama a Duki para que lo explique

Hay que reconocer que una parte importante del éxito de Bizarrap en España es atribuible a Ibai Llanos. El de Bilbao lleva años cantando las virtudes del freestyle argentino, ha acogido (y participado en) batallas de gallos en su propia casa y es muy colega (si no íntimo) de algunas figuras mundiales del género. Por ejemplo, de Duki.

A menos que lleves sin batería 48 horas, te habrás enterado que el del Modo Diablo acaba de publicar la sesión con Biza, y la primera vez que compartieron escenario en España fue el 25 de junio precisamente en el eventazo histórico de Ibai: La Velada del Año 2. Aquello tuvo más de concierto que de boxeo, y el de Bilbao vio una posible pulla en la letra del tema.

"Yo no soy bueno, yo tengo talento / Llegué bien vestido y te robé el evento" es el verso que hizo levantar la ceja de Ibai, quien decidió llamar en directo a su colega para descubrir si se refería a la actuación que tuvo en Badalona frente a 15.000 personas. "¿Pero me lo estás preguntando en serio hermano? ¡Cómo va a ser por vos!", dice entre carcajadas.

"Oye, que me ha gustado mucho, felicidades a todos", continúa el streamer, y Mauro cambia el tono para decir "Muchas gracias bro, justo estaba jugando un basket", y acabar de nuevo entre risas por la ocurrencia.

Puesto que el estreno era hora punta en territorio streamer, Auron no dejó la oportunidad de reaccionar nada más que se publicara el videoclip. No es la típica review exaltada, sino tres minutos y medio de él mirando el vídeo sin parpadear ni gesticular, para añadir una conclusión: "Me ha gustado. Qué buen beat". En el mismo tono tranquilo, Rubius dijo un simple "está bien", y pinchó la intro de Peppa Pig acto seguido.

El recibimiento templado (en comparación a la sesión de Quevedo) tiene pinta de que por ahora va a quedar lejos del bombazo veraniego, que en Spotify se mantiene en séptimo lugar de tendencias globales 4 meses después de su lanzamiento. Pero no está todo dicho con Duki, ya que lo que oímos anoche es solo la primera parte. En cuanto activen el modo diablo, lo mismo arrasan.