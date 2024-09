Beyoncé no estaba nominada a los VMAs pero hay una razón para ello: La cantante desvela porqué ya no hace videoclips

Su disco Cowboy Carter fue uno de los más rompedores y comentados del año pero Beyoncé no estaba nominada en ninguna categoría en los MTV VMAs. Evidentemente era imposible que estuviera nominada, ya que lleva años sin sacar videoclips, pero ahora en una entrevista con GQ ha desvelado el motivo de esta decisión.

Taylor Swift arrasó en los MTV VMAs 2024 llevándose siete premios. La exitosa noche de Taylor hizo que empatará en el ranking histórico de estos premios con Beyoncé, teniendo ambas 30 estatuillas.

Al contrario de lo que le ha sucedido con los Country Music Awards, donde si podía ser nominada, el problema es que Beyoncé lleva años sin acudir a los VMAs y ni siquiera puede participar en los premios ya que no ha sacado ningún videoclip de sus últimos dos discos de estudio, Renaissance y Cowboy Carter.

Mucha gente se anda preguntando cuál es el motivo detrás de esta decisión y finalmente ha sido la propia cantante la que ha hablado de ello en una entrevista en profundidad con la revista GQ, de la que es portada en octubre.

Preguntada por la decisión de alejarse de lo vídeos musicales la cantante de 42 años explicó que "Pensé que era importante que, en una época en la que todo lo que nos llega es visual, el mundo pudiera centrarse en la voz".

"La música es tan rica en historia e instrumentación… Lleva meses digerirla, investigar sobre ella y comprenderla. La música necesita espacio para respirar por sí sola. A veces, lo visual puede distraer de la voz y la música", añádió

"Un álbum de cuatro años requiere mucho trabajo duro y detalle. La música basta por sí sola. Fueron los fans de todo el mundo los que pusieron el aspecto visual. Obtuvimos todo el material visual de gira. Y luego más de la película", termino asegurando.

No sabemos si Beyoncé volverá algún día a los videoclips pero si sabemos cuáles son las artistas actuales que más le inspiran ya que no dudo en dar varios nombres en la entrevista. "Me encanta y respeto a todas las cantautoras que hay ahora mismo… Raye, Victoria Monét, Sasha Keable, Chloe x Halle y Reneé Rapp. Me encantan Doechii y GloRilla, y acabo de escuchar a That Mexican OT, que es de Houston… ¡Es muy heavy! Me gusta mucho Please Please Please, de Sabrina Carpenter, y creo que Thee Sacred Souls y Chappell Roan tienen talento y son interesantes", dijo sobre algunas de sus compañeras de profesión.