Taylor Swift arrasa en los MTV VMAs llevándose siete premios y le dedica a Travis Kelce un romántico discurso

Taylor Swift se llevó a casa siete moon mans en los MTV Video Music Awards (VMAs) 2024, elevando el total de su carrera a 30 e igualando a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los VMAs.

La popular cantante recogió los premios al vídeo del año por Fortnight, con Post Malone, artista del año, mejor colaboración, canción pop y canción del verano entre los siete con los que se alzó en la 40ª edición del evento anual, que se celebró en el UBS Arena el Long Island de Nueva York.

Al recibir su premio al video del año, Swift agradeció a su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce, por su apoyo desatando la locura entre las swifties en redes de sociales.

Swifties que tienen gran culpa de estos premios y que han demostrado una vez más porqué son el fandom más fiel y poderoso de todos los que existen ahora mismo. Desde los premios de 2006, los ganadores de las categorías principales se determinan mediante los votos de los espectadores a través del sitio web de MTV, mientras que el jurado decide en las categorías técnicas.

"Todo lo que toca este hombre se convierte en felicidad, diversión y magia", dijo sobre Travis, que no se encontraba presente al estar a punto de empezar la temporada de su equivo, en su emotivo discurso.

Swift también alentó a sus fans mayores de 18 años a registrarse para votar en las próximas elecciones estadounidenses, aunque evitó mencionar directamente su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris.

El martes por la noche, poco después de concluir el debate presidencial entre Harris y el candidato republicano Donald Trump, Swift publicó una larga publicación en Instagram anunciando su apoyo a Harris, escribiendo: “Creo que ella es una líder talentosa y de mano firme y yo Creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos".

Por otra parte, Sabrina Carpenter se llevó el premio a la canción del año por Espresso, mientras que la cantante de Good Luck, Babe, Chappell Roan, fue nombrada mejor artista nuevo y LISA de Blackpink ganó el premio al mejor K-pop en una noche en la que practicamente todos los premios fueron ganados por mujeres salvo los dos que se llevó Eminem por Houdini y el que ganó Lenny Kravitz por mejor rock por Human.

Taylor demuestra que no hay mala sangre con Katy Perry

Otro de los grandes nombres de la ceremonia fue el de Katy Perry que recibió el premio Video Vanguard en reconocimiento a toda su carrera.

"Hay tantas cosas que deben alinearse para tener una carrera larga y exitosa como artista", dijo Perry que sentenció que "No hay accidentes que duren una década". Otros ganadores anteriores del premio incluyen a Shakira, Beyoncé, Madonna y Jennifer López.

Taylor Swift demostró que no tiene problemas con Katy Perry mientras la animaba entre la audiencia. Además no dudo en darle a a Perry una gran ovación después de que ella pronunciara un emotivo discurso al aceptar el codiciado premio Video Vanguard.

La cantante que tiene un historial de bailar y pasarselo bien en este tipo de ceremonias estuvo cantando la letra de Dark Horse mientras Perry interpretaba un popurrí espectacular de sus mayores éxitos.

Swift estaba sentada junto a sus amigas Margaret Qualley y Suki Waterhouse y las tres estuvieron de pie durante toda la increíble actuación de 20 minutos de Katy.

Tras una pelea entre las dos cantantes que empezó hace una decada, supuestamente por culpa de unos bailarines que dejaron a Taylor tirada para irse con Katy Perry en su Prism Tour, y que incluyó puyas en redes sociales y entrevistas y canciones como Bad Blood o Swish Swish ambas enterraron hace tiempo el hacha de guerra.

Finalmente se abrazaron en 2019 en el videoclip de You Need To Calm Down disfrazadas de hamburguesa y patatas fritas. Desde entonces las muestras públicas de apoyo entre ambas artistas han sido continuas e incluso Perry estuvo presente en uno de los conciertos del Eras Tour.